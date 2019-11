Arrancó el empalme entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero

Con la reunión de los equipos de empalme del alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle, y el mandatario actual, Federico Gutiérrez, este miércoles inició oficialmente el proceso de tránsito entre el gobierno saliente y el que se instalará en la Alpujarra desde el próximo primero de enero.

La entrega de información por parte del gobierno saliente se realizará por cada secretaría, departamento, entidades descentralizadas y empresas industriales y comerciales con participación del Municipio. Los titulares de estas suministrarán datos de cómo va cada proceso, qué se hizo en el presente cuatrienio, qué queda pendiente y recomendaciones sobre proyectos y obras. Todos los datos serán con corte al pasado 31 de agosto.

La agenda de encuentros comenzó este miércoles y se extenderá hasta el próximo 2 de diciembre. La primera semana se utilizará para evacuar los pendientes que queden y se pueda cerrar el empalme en la segunda semana de este mes.

“Tenemos la voluntad de que tengan toda la información ágil y oportuna para que esta ciudad siga avanzando desde el próximo 1 de enero”, expresó Gutiérrez. “En las reuniones tendremos la oportunidad de discutir todos los temas de gobierno, visiones de ciudad y puntos de encuentro”, añadió. “Las elecciones ya pasaron, hay respeto y cordialidad porque la ciudad es lo más importante”, referenció.

El equipo de empalme de Gutiérrez será integrado por todo el gabinete, pero será coordinado por Manuel Villa, secretario Privado; Verónica de Vivero, secretaria General; Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda; y Ana Catalina Ochoa, directora de Planeación.

Respecto a la administración de EPM, entidad en la que el alcalde electo propone un cambio en el proceso de elección de su gerente, Quintero dijo que se decidió que las reuniones no comiencen sino hasta la semana del lunes 25 de noviembre, cuando él haya regresado de un congreso al que asistirá en Barcelona, y dijo que habrá un comité que se dedicará de forma exclusiva al análisis de la situación actual del proyecto hidroeléctrico Ituango.

“Yo espero que Hidroituango empiece a funcionar en mi alcaldía”, dijo Quintero, que añadió que buscará programar una visita a la hidroeléctrica en compañía del gobernador electo Aníbal Gaviria, Luis Pérez y Federico Gutiérrez.

El equipo de Quintero está integrado por personas reconocidas de los sectores público y privado de la ciudad. “Hice una lista de la gente que soñaba que me acompañara en el empalme y me dijeron que si. Eso me puso muy feliz porque eso es lo bonito de Medellín: nos unimos para resolver problemas”, dijo Quintero.

El comité de empalme fue descrito por Quintero como un grupo “técnico, de avanzada, moderno y que refleja lo que se prometió en campaña”. Y aunque no descartó que algunas de esas personas puedan integrar el gabinete —que prometió oficializar en diciembre— el nuevo alcalde ‘sí dijo que la mayoría de estos expertos serán consejeros durante su gobierno.

En esta estarán los rectores de Eafit, Juan Luis Mejía, y de la Universidad de Antioquia, Jhon Jairo Arboleda; Lina Vélez de Nicholls, directora actual de la Cámara de Comercio de Medellín; el académico Carlos Cadena Gaitán; Azucena Restrepo, directora de ProAntioquia; además de Fernando Ojalvo, Gonzalo Restrepo, Oswaldo Gómez, Walter Navarro, Azucena Restrepo, Alfredo Trespalacios, Cesar Amar y Gabriel Jaime Rico, para el grupo de empalme con EPM.