Los vecinos de los sectores aledaños a este corredor se mostraron preocupados por la ocurrencia de una serie de casos que antes pensaban que eran problemas exclusivos de la zona urbana.

“Esto por acá era muy tranquilo. Solo se hablaba de algunos robos a conductores de carros que pasaban por acá, pero en los últimos días escuchamos de mucho asesinato, pero son personas que no eran de por la zona”, dijo una residente del sector.

Las autoridades dan referencia de que los muertos en esta vía corresponderían a gente que habrían matado en Fredonia y Santa Bárbara y que sus homicidas aprovecharon la soledad de la vía para abandonarlos, sin importar el miedo que siembran entre los residentes de la zona y quienes van a visitarla.

La propietaria de un restaurante ubicado en los límites de Caldas y Fredonia comentó que “lo triste de lo que viene pasando es que mucha gente, al ver que hay tanto muerto por acá, deja de venir. Por ejemplo, los fines de semana me estaba haciendo entre $700.000 y $800.000, mientras que en los dos fines de semana recientes no he pasado de los $300.000. La gente se asusta mucho, pero no sabe que no es un problema de acá”.

La preocupación de las autoridades caldenses son los 132,5 kilómetros cuadrados que conforman la ruralidad, ya que allí se presentaron 17 de los asesinatos, de los cuales solo cuatro pertenecen a situaciones internas.