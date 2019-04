En Rionegro, alza predial desplazaría a comunidades

Noemí Garzón es otra afectada con la medida. Tiene 60 años y es nativa de la zona. Su esposo, de 62 años, heredó un predio de 8.000 m2 donde edificaron su casa, pero ahora piensan vender al no contar con los recursos suficientes para responder por el tributo.

“Pido que no suban tanto el valor. Sé que va a llegar un momento en el que se va a urbanizar todo esto, pero cómo voy a pagar yo un predio tan caro si ni siquiera tenemos alcantarillado”, lamentó Botero.

“Un aumento tan grande, de la noche a la mañana no es justo”, expresó con tristeza Botero Franco. Su caso se parece al de otros pobladores del sector, que vivían en la ruralidad y sus tierras pasaron a ser consideradas urbanizables, por lo que ahora son terrenos que adquieren más valor y deben pagar impuestos como tales.

“Lo que hicimos en diciembre de 2017 fue gravarlos (los predios) a la máxima tarifa de predial que es de 33 x 1.000, y el año pasado subimos el valor catastral; porque no vale lo mismo una tierra catalogada como rural que otra urbanizable”, argumentó.

Andrés Julián Rendón Cardona, alcalde de Rionegro, explicó que el alza en los cobros responde a que muchos de los predios están en zonas de expansión urbana, es decir, lugares con potencial urbanístico que no se han desarrollado.

Martínez resaltó que muchos de los pobladores han obtenido sus lotes por herencia y además son personas que no tienen el deseo de vender ni construir. “Entonces, de alguna forma quedan obligados a vender porque no tienen cómo pagar”, expuso.

El sector está habitado por cerca de 120 dueños de predios. La mayoría subsisten de actividades agrícolas no industrializadas, por lo que cuentan con un ingreso promedio de un salario mínimo.

“El alcalde habla de unos constructores que compraron la tierra muy barata y no quieren pagar como corresponde, pero la realidad es que esos desarrolladores son unos cuantos en comparación con las 297 personas afectadas en Fontibón”, dijo Juan Sebastián Castro, concejal de Rionegro por el Partido Liberal.

Para Castro, los pobladores no ven sus tierras como negocio. Además, asegura que allí no hay una dotación plena de servicios públicos, eso quiere decir que el perímetro sanitario no abarca esa zona, “y nunca el perímetro urbano puede estar por encima del perímetro sanitario”, especificó.