Con Miguel Uribe ya son ocho los candidatos presidenciales asesinados en la historia de Colombia

La muerte de Miguel Uribe Turbay en la madrugada de este lunes, 11 de agosto se convierte en un capítulo triste de Colombia en donde se suma la muerte de otro presidenciable en el país, pues el político de 39 años ya figuraba como precandidato para las elecciones que se celebrarán el próximo año.
Con el atentado sufrido el pasado 7 de junio, el senador Uribe Turbay pasa a ser el octavo aspirante a la Casa de Nariño que es víctima de la violencia. La lista de estas víctimas de magnicidios comenzó con el apellido Uribe y al día de hoy, sigue la misma historia.