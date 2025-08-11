“Mamita linda, ven pronto”: el conmovedor video de Miguel Uribe Turbay con 4 años para su madre secuestrada

Colombia está de luto este lunes. Tras conocerse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien estuvo más de dos meses en cuidados intensivos por un cobarde atentado en su contra, se han venido conociendo imágenes, videos, testimonios que recuerdan el ciclo de violencia que vive nuestro país. Precisamente, cuando tenía cuatro años, Miguel Uribe sufrió la muerte de su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, quien fue secuestrada por la mafia al mando de Pablo Escobar y asesinada en una operación de rescate.

El video de Miguel Uribe con cuatro años para su mamá Diana Turbay

En diciembre de 1990, junto a su abuela y exprimera dama, Nydia Quintero, el niño vestido de rojo y con pelo castaño largo, le envió un conmovedor mensaje a su madre. “Te estoy esperando... para jugar contigo”, dice y luego su abuelo le pide que mande un beso a lo que el niño Miguel responde emocionado con su mano en la boca enviando un beso ante la cámara. “Mamita linda, te quiero, ven pronto, te mando muchos besos”.

El video fue recogido por Señal Memoria, una dependencia de Sistema de Medios Públicos (RTVC), que conserva archivos de la historia de los medios de comunicación, documentales, películas, entre otras piezas. En este caso, se trata de un informe del Noticiero Criptón en 1990 que fue grabado para el Año Nuevo. Diana Turbay, precisamente, trabajaba en ese noticiero. Le recomendamos leer: Atentado contra Miguel Uribe revive las épocas de los magnicidios en Colombia

¿Quién era Miguel Uribe Turbay?