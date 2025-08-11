$!Eucaristía, velatón y tres días de duelo: los homenajes a Miguel Uribe en Medellín

Medellín y varios municipios de Antioquia anunciaron este lunes 11 de agosto sentidos homenajes al senador Miguel Uribe, quien falleció después de dos meses batallando por su vida en la Clínica Santa Fe, tras el atentado que sufrió en Bogotá.

La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia anunciaron tres días de duelo y bandera a media asta por el dolor de la pérdida del dirigente político del Centro Democrático. El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez anunciaron una velatón que tendrá lugar este mismo lunes 11 de agosto en la Gobernación de Antioquia, a la cual invitaron a la ciudadanía para que se unan en una oración que reconforte a la familia del fallecido político. “El pueblo de Antioquia envía un abrazo que esperamos pueda ser sosiego en medio de esta tristeza y preocupación”, expresó Rendón.