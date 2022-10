Además del avance de las dos primeras unidades, cuyo encendido es clave para que EPM no se vea inmerso en un incumplimiento con la Creg, también hay dudas sobre las unidades 3 y 4, que no alcanzarán a estar listas el próximo 30 de noviembre, día en que se termina el contrato con el actual constructor. “Ya no estamos en el mismo punto en el que se requería un empalme y un uso de instalaciones de un contratista para pasárselo a otro, porque el haber tenido más tiempo nos permitió diseñar un esquema de ejecución que pueda entrar, así no hubiera colaboración o empalme del contratista saliente”, dijo el gerente Carrillo.