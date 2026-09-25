Con diques y barreras innovadoras luchan en Urabá para que el mar no se trague las costas

Una red de diques y barreras se está levantando en varios municipios del Urabá antioqueño con el objetivo de frenar la erosión costera. Las obras hacen parte de una estrategia para reducir el riesgo de inundaciones y proteger a los habitantes de varias zonas amenazadas por el retroceso de la línea de la costa. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), entidad que lidera la intervención, precisó que los proyectos avanzan en los municipios de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes. Le puede interesar: Erosión se está comiendo hasta 15 metros de playa cada año en zonas del Urabá antioqueño En Turbo las intervenciones se adelantan en el sector La Martina; en Necoclí, en inmediaciones del sector El Carlos y varias playas urbanas; en San Juan de Urabá, en Uveros; y en Arboletes, en inmediaciones de la Hacienda Fundadores. En total se espera que, a largo plazo, más de 46.800 personas se vean beneficiadas por la intervención.

Vanesa Paredes, directora del Dagran, apuntó que las obras incluyen varias fases. Mientras en la primera, que ya arrancó en las zonas mencionadas, se espera un impacto sobre una población de 12.500 personas, hay una segunda fase en estructuración para beneficiar al resto de la población. En materia de recursos, la primera oleada de obras implicará una inversión de $6.000 millones. La segunda contempla recursos por $6.500 millones, para una inversión total de $12.500 millones. Lea también: Para evitar tragedias, tres veces por semana habrá información sobre el oleaje en Urabá Además de las barreras y diques permeables, los trabajos incluyen la conformación de dunas artificiales, perfilamiento de taludes, manejo de aguas y otras obras complementarias. Un problema que avanza La erosión costera que ocurre en varios municipios del Urabá antioqueño hace parte de un problema al que la academia y las autoridades le vienen poniendo la lupa durante los últimos años. A mediados de 2025, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Antioquia concluyó que el retroceso de la línea costera en Urabá es de hasta tres metros cada año e incluso ha llegado a ser de 15 metros en las zonas más críticas.

En dicha investigación se resaltó que el fenómeno está asociado a muchas causas simultáneas, que van desde un incremento del nivel del mar, un aumento en la energía de las olas y también obras mal diseñadas e intervenciones humanas que han agravado el problema. Para enfrentar el fenómeno, los académicos han resaltado la importancia de que haya información de calidad para identificar los puntos más delicados, así como desarrollar infraestructuras innovadoras que permitan proteger tanto a las personas como a los ecosistemas. Siga leyendo: Arboletes, en Antioquia, está en riesgo de quedarse sin agua Paredes apuntó que en la estrategia se está trabajando de la mano con la academia e investigadores, para desarrollar intervenciones experimentales y mejorar el monitoreo de la erosión, de tal manera que puedan tomarse decisiones de forma más ágil y precisa para proteger a las poblaciones en riesgo. “Este programa nos permite avanzar con intervenciones sustentadas en conocimiento técnico y científico, que serán monitoreadas y evaluadas para determinar su desempeño y orientar futuras acciones frente a la erosión costera. Nuestro propósito es reducir el riesgo y proteger a las comunidades que habitan el litoral”, dijo la funcionaria. Finalmente, desde esa entidad se señaló que se busca reducir el riesgo de desastres en las costas del departamento asociados a esa problemática y se planea seguir fortaleciendo la investigación, el monitoreo y estas acciones.

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