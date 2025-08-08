Erosión se está comiendo hasta 15 metros de playa cada año en zonas del Urabá antioqueño

Desde hace décadas se sabe que la erosión se está comiendo la línea costera de Urabá, y es gracias a la implementación de nueva tecnología, como drones y monitoreo satelital, que se tiene mayor certeza de la dimensión del problema. Recientes estudios apuntan que, contrario a lo que se pensaba, ese proceso erosivo no es parejo en toda la línea costera, y mientras en unas zonas se traga en promedio cuatro metros, en otras devora hasta 15 metros de playas y ecosistemas estratégicos cada año.
El Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera —Pimecla—, en el cual han trabajado investigadores de varios campos de la Universidad de Antioquia, así como técnicos del Dagran y expertos extranjeros, concluyó en su reciente libro, que compila cinco años de investigaciones, que la erosión a lo largo del litoral antioqueño afecta aproximadamente el 62 % de su longitud.
Lo que explica el profesor Vladimir Toro Valencia, investigador del Instituto de Ciencias del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia y líder técnico del Pimecla, es que tanto el ascenso del nivel del mar y el aumento de la energía de las olas, así como actividades humanas, como obras mal diseñadas y construcciones irregulares, se han combinado para provocar una disminución de las playas y su función natural como barrera protectora del litoral. Con menos playas, las olas golpean zonas que no están aptas para recibir ese incesante embate.