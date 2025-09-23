Es un hecho: Laura Villamil cerró millonario acuerdo con Andrés Carne de Res

Después de semanas de rumores sobre una millonaria indemnización, el abogado de Laura Daniela Villamil confirmó que la bailarina y su familia llegaron a un acuerdo con Andrés Carne de Res, el restaurante en el que el pasado 17 de agosto la joven sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo durante un espectáculo. El monto pactado no será revelado, pues el convenio es de carácter confidencial.
“El acuerdo goza de reserva legal y no se debe hacer referencia a cifras indemnizatorias, ya que ello pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino también la seguridad de Laura y su familia”, explicó el abogado Camilo Andrés Rojas, quien además pidió no especular sobre sumas para evitar la revictimización.