Esto es lo que hay detrás de la reaparición de un colombiano en Ecuador gracias a un video viral de TikTok

Un video casual publicado en TikTok por la empresaria e influencer ecuatoriana Amy Solano, grabado originalmente para promocionar una prenda de vestir, se ha convertido en el puente para que una familia colombiana localice a un ser querido desaparecido desde hace dos años.
El protagonista de esta historia es Diego Londoño, un hombre de 41 años que padece una pérdida total de memoria.
El episodio comenzó en Machala, Ecuador, una ciudad ubicada en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú. Allí, Amy Solano, fundadora de la marca de ropa Rafaela, se encontraba grabando en su tienda.
Su intención era crear un video sobre el nuevo pantalón. Al momento de grabar, de manera inesperada, un hombre se asomó por la ventana y la saludó con amabilidad.
Conmovida por el gesto espontáneo, la creadora de contenido decidió compartir el momento en TikTok, acompañándolo con la canción Día de suerte de Alejandra Guzmán. El video se volvió rápidamente viral, acumulando más de 32 millones de reproducciones y cerca de 3 millones de ‘me gusta’.