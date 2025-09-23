Un libro hecho en Medellín le cuenta la historia del reguetón desde la evolución del sonido

Hace 20 años, muchos decían que el reguetón sería un fenómeno pasajero, pero nada más equivocado que eso. No es exagerado decir que el reguetón es una de las músicas más populares del mundo, que suena casi en todas partes, es inevitable.
Le puede interesar: Según último chat de DJ Regio Clown, el artista se iba a reunir en México con alguien a quien le dicen el comandante: “no confío en nadie”
Se escucha mucho, pero del género y su historia se sabe poco, sobre todo en Colombia, aunque de aquí han salido algunos de los grandes referentes.
En su libro Reggaetón, lo que siempre quisiste saber: perreo, dembow, Bad Bunny y más, la periodista Andrea Yepes Cuartas, une los puntos claves de esta historia a través del sonido. EL COLOMBIANO habló con ella.