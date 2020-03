Un día más de alerta ambiental: así será el pico y placa

Se realizará la restricción de camiones y volquetas en los mismos dígitos, a los modelos anteriores o iguales a 2009, en el horario de 05:00 a 21:00 en toda la jurisdicción del Valle de Aburrá. No mejora Tras cinco días desde que inició la medida , que se tomó con el fin de mitigar los niveles de contaminación en Medellín y el Valle de Aburrá, los indicadores de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire instalados por el Sistema de Alerta Temprana (Siata) no muestran mejoría considerable.

El director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, resaltó la importancia de que la ciudadanía actúe coherentemente, teniendo en cuenta el objetivo que se sigue al instaurar medidas como el pico y placa. “Dar continuidad a la medida depende del comportamiento de las personas. Entre 4:00 a.m. y 5:00 a.m., uno creería que el parque no va a circular, pero hemos observado cómo han aumentado las concentraciones de vehículos de manera significativa en este horario. Igual sucede después de las 10 a.m., cuando no hay pico y placa”.

Palacio indicó que el 82% de la contaminación proviene de fuentes móviles, y aseguró que “Ecopetrol tiene una apuesta por mejorar el combustible y ha cumplido con el compromiso. Sin embargo, también tiene que ver el tipo de automotores que circulan en el Valle de Aburrá. Por ejemplo, volquetas y camiones están generando mayores niveles de contaminación”.