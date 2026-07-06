Así engañaron a más de 1.000 personas con falsas agencias de viajes en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, señalado como el presunto cabecilla de una organización delincuencial, y a Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, por su presunta participación en una red dedicada a estafar a más de 1.000 personas en Medellín mediante la oferta de falsas membresías, bonos, descuentos y paquetes turísticos. Según el ente investigador, la organización habría obtenido de manera fraudulenta más de 14.000 millones de pesos tras apropiarse de la información personal y financiera de las víctimas. Entérese: Gastó 6.000 dólares para ver a Messi en el Mundial y no pudo entrar al estadio: así lo estafaron

Los dos procesados hacían parte de una estructura criminal que operaba con un sofisticado esquema de engaño. Para esto, crearon varias empresas fachada que simulaban ser agencias de viajes legítimas, con oficinas, empleados e infraestructura comercial, con el fin de generar confianza entre los ciudadanos y facilitar las estafas.

Las evidencias recopiladas indican que los presuntos responsables buscaban a sus víctimas principalmente en centros comerciales, donde abordaban a adultos mayores, personas con limitaciones visuales o cognitivas y población en condición de vulnerabilidad.

Ofrecían bonos y viajes baratos, pero terminaban robando los datos bancarios de las más de 1.000 víctimas. Foto: Fiscalía

Ahí les aseguraban que habían sido seleccionados para recibir bonos, descuentos exclusivos y planes turísticos preferenciales, invitándolos a acudir a las oficinas de las supuestas agencias para reclamar los beneficios. Lea también: Vendía viajes falsos y la pillaron: cayó en Bello una mujer que habría robado $300 millones Una vez en las instalaciones, les solicitaban como requisito para acceder a las promociones entregar sus cédulas de ciudadanía, tarjetas bancarias y teléfonos celulares, bajo el argumento de verificar la información y validar los supuestos beneficios. Mientras las víctimas eran atendidas por algunos integrantes de la organización, otros involucrados accedían a la información almacenada en los dispositivos móviles, obtenían datos personales y financieros, abrían productos bancarios a nombre de los afectados y realizaban transacciones fraudulentas para desviar el dinero hacia cuentas controladas por la estructura delincuencial.

Fiscalía descubre red que usaba empresas fachada para cometer millonarias estafas en Medellín. Foto: Fiscalía