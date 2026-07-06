Selecciones cuestionan decisión de la Fifa sobre roja de Balogun: “Trump no debería decir nada”

¿La gota que rebasó el vaso? En pleno Mundial 2026, la decisión de la Fifa de permitir jugar al estadoundiense Folarin Balogun en octavos de final pese a su cartulina roja tras la intervención de Donald Trump ha desatado una ola de reacciones en contra desde diferentes equipos y selecciones del mundo.
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“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable” que “ha cruzado una línea roja”, expresó en primera instancia la Uefa en un comunicado marcado por un inusual tono severo.