Más de 100 exalcaldes de Antioquia anuncian su respaldo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Más de 100 exalcaldes del departamento de Antioquia anunciaron su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en el marco de las elecciones presidenciales que tendrán lugar este 31 de mayo de 2026.
A través de una carta, expresaron que comparten los “principios y convicciones” de Valencia, así como el trabajo “técnico, riguroso y honesto” de Oviedo, razones por las cuales decidieron respaldar políticamente esta candidatura desde los municipios antioqueños.
“Necesitamos un gobierno central que sea aliado del territorio, que invierta con criterio y que entienda que el desarrollo se construye municipio a municipio. Colombia lleva demasiado tiempo dividida. La confrontación permanente ha agotado a los ciudadanos y ha paralizado las instituciones”, escribieron en el documento.