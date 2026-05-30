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Más de 100 exalcaldes de Antioquia anuncian su respaldo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Exalcaldes de distintas regiones del departamento anunciaron su respaldo a la candidatura de la senadora del Centro Democrático.

  • Exalcaldes de Antioquia se unieron en apoyo a la candidatura de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. FOTO: Colprensa
    Exalcaldes de Antioquia se unieron en apoyo a la candidatura de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Más de 100 exalcaldes del departamento de Antioquia anunciaron su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en el marco de las elecciones presidenciales que tendrán lugar este 31 de mayo de 2026.

A través de una carta, expresaron que comparten los “principios y convicciones” de Valencia, así como el trabajo “técnico, riguroso y honesto” de Oviedo, razones por las cuales decidieron respaldar políticamente esta candidatura desde los municipios antioqueños.

“Necesitamos un gobierno central que sea aliado del territorio, que invierta con criterio y que entienda que el desarrollo se construye municipio a municipio. Colombia lleva demasiado tiempo dividida. La confrontación permanente ha agotado a los ciudadanos y ha paralizado las instituciones”, escribieron en el documento.

Estos son los exalcaldes de Antioquia que respaldan la candidatura de Paloma Valencia

1. Aníbal Gaviria Correa - Exalcalde del Municipio de Medellín y exgobernador de Antioquia

2. Juan Gómez Martínez - Exalcalde del Municipio de Medellín y exgobernador de Antioquia

3. Héctor Londoño Restrepo - Exalcalde del Municipio de Envigado

4. Braulio Alonso Espinosa Márquez -Exalcalde del Municipio de Envigado

5. José Fernando Escobar Estrada - Exalcalde del Municipio de Itagüí

6. León Mario Bedoya López - Exalcalde del Municipio de Itagüí

7. Carlos Muñoz López - Exalcalde del Municipio de Bello

8. Juan Sebastián Abad Betancur - Exalcalde del Municipio de La Estrella

9. Santiago Montoya Montoya - Exalcalde del Municipio de Sabaneta

10. Julián Andrés Muñoz López - Exalcalde del Municipio de Abejorral

11. Mauricio Márquez Valencia - Exalcalde del Municipio de Ciudad Bolívar

12. Carlos Gustavo Quijano Restrepo -Exalcalde del Municipio de Concordia

13. Wilson Humberto Montoya Muñoz - Exalcalde del Municipio de Titiribí

14. Luis Ernesto Vélez Madrid - Exalcalde del Municipio de Urrao

15. Germán Darío Zapata Ferraro - Exalcalde del Municipio de Caicedo

16. Antonio de Jesús Castaño González - Exalcalde del Municipio de Ciudad Bolívar

17. Joaquín Humberto Foronda Zapata - Exalcalde del Municipio de Pueblorrico

18. Carlos Vallejo - Exalcalde del Municipio de Támesis

19. Sergio Andrés Ceballos López - Exalcalde del Municipio de Valparaíso

20. Pablo Cano Pulgarín -Exalcalde del Municipio de La Pintada

21. Jairo Enrique Arango Zuleta - Exalcalde del Municipio de El Bagre

22. Nelson Carmona Lopera - Exalcalde del Municipio de La Ceja

23. Édgar Augusto Villegas Ramírez - Exalcalde del Municipio de Marinilla

24. Juan Pablo Bernal Restrepo - Exalcalde del Municipio de Vegachí

25. Luis Norberto Piedrahíta Llano - Exalcalde del Municipio de Yalí

26. Camilo Correa Álvarez - Exalcalde del Municipio de Donmatías

27. Nolber de Jesús Bedoya Puerta - Exalcalde del Municipio de El Retiro

28. Diego Alejandro Duque Valencia - Exalcalde del Municipio de San Francisco

29. Juan Jairo Montoya Correa - Exalcalde del Municipio de Concordia

30. Iván Alexander Zuluaga Zuluaga - Exalcalde del Municipio de Támesis

31. Carlos Mario Villada Uribe - Exalcalde del Municipio de Betania

32. Ronald Alejandro Sánchez Sánchez - Exalcalde del Municipio de Betania

33. Julián Andrés Granada Restrepo - Exalcalde del Municipio de Caramanta

34. Jaime Humberto Salazar Botero - Exalcalde del Municipio de Titiribí

35. Fabián Darío Marín Monsalve - Exalcalde del Municipio de Caracolí

36. Víctor Darío Perlaza Hinestroza - Exalcalde del Municipio de Zaragoza

37. Margarita del Rosario Lopera Cardona - Exalcaldesa del Municipio de Cañasgordas

38. Yudy Estella Pulgarín Marín - Exalcaldesa del Municipio de Frontino

39. Héctor William Urrego -Exalcalde del Municipio de Abriaquí

40. Juan Alberto García Duque - Exalcalde del Municipio de San Carlos

41. Leyda Adriana Ortega Almario - Exalcaldesa del Municipio de San Pedro de Urabá

42. Ramiro Medina Pereira - Exalcalde del Municipio de Cañasgordas

43. Reinaldo Correa Gutiérrez - Exalcalde del Municipio de Olaya

44. Asdrúbal Mauricio Gómez Morales - Exalcalde del Municipio de Valdivia

45. Jaime Humberto Zuluaga Correa - Exalcalde del Municipio de Salgar

46. Roque Eugenio Arismedi Jaramillo - Exalcalde del Municipio de San Vicente Ferrer - Exdiputado de Antioquia

47. Yimi Giraldo Marín - Exalcalde del Municipio de San Vicente Ferrer

48. Miguel Ángel Peláez Henao - Exalcalde del Municipio de Yarumal

49. Juan Leonardo Zuluaga Salazar - Exalcalde del Municipio de El Santuario

50. Diego Alejandro Villa Valderrama - Exalcalde del Municipio de Sopetrán

51. Carlos Posada Zapata - Exalcalde del Municipio de Santa Rosa

52. Isabel Cristina Mejía de Arango - Exalcaldesa del Municipio de Fredonia

53. Henry Edilson Suárez Jiménez -Exalcalde del Municipio de San Luis

54. Astrid Elena Chavarría Correa - Exalcaldesa del Municipio de Toledo

55. Jorge Adrián Pérez Atehortúa - Exalcalde del Municipio de Gómez Plata

56. Miguel Alfonso Martínez Gaviria - Exalcalde del Municipio de Caicedo

56. Froy Faber Hernández Tuberquia - Exalcalde del Municipio de Peque

57. Iván Antonio Ochoa Gómez - Exalcalde del Municipio de Yolombó

58. Guillermo Ochoa Beltrán - Exalcalde del Municipio de Girardota

59. Elkin Marín Henao - Exalcalde del Municipio de Angelópolis

60. Alina Marcela Restrepo Rodríguez - Exalcaldesa del Municipio de Barbosa

61. Ramón Antonio Zapata Mejía - Exalcalde del Municipio de Copacabana

62. Federico Gil Jaramillo - Exalcalde del Municipio de Amalfi

63. Javier Alcides Chavarría Quintero - Exalcalde del Municipio de San José de la Montaña

64. Elmer Gustavo Arismendy Flores - Exalcalde del Municipio de Guatapé

65. Héctor de Jesús Patiño Acevedo - Exalcalde del Municipio de Fredonia

66. Carlos Emel Cuervo Cañola - Exalcalde del Municipio de Salgar

67. Carlos Andrés Pérez Vásquez - Exalcalde del Municipio de Carolina del Príncipe

68. Carlos Augusto Giraldo Bermúdez - Exalcalde del Municipio de Jericó

69. José Fernando Aristizábal Cadavid - Exalcalde del Municipio de Caramanta

70. Luz Helena Sierra De Cano - Exalcaldesa del Municipio de Valparaíso

71. Leonardo de Jesús Molina Rodas - Exalcalde del Municipio de Amagá

72. Silvio Valderrama Correa - Exalcalde del Municipio de Pueblorrico

73. Otoniel Echeverry - Exalcalde del Municipio de Montebello

74. Guillermo León Usuga Cardona - Exalcalde del Municipio de Cañasgordas

75. Luis Eduardo Ochoa Londoño - Exalcalde del Municipio de Guarne

76. Flavio Enrique Fajardo Sierra - Exalcalde del Municipio de Pueblorrico

78. Julio Aníbal Areiza Palacio - Exalcalde del Municipio de Yarumal

79. María Exilda Palacio Giraldo - Exalcaldesa del Municipio de Mutatá

80. José Domingo Sepúlveda Luján - Exalcalde del Municipio de Giraldo

81. Ramón Antonio Lema Hurtado - Exalcalde del Municipio de Betulia

82. Carlos Alberto Restrepo González - Exalcalde del Municipio de Maceo

83. Jhon Gerardo Caro - Exalcalde del Municipio de Caicedo

84. Luis Manuel Galván Herazo - Exalcalde del Municipio de El Bagre

85. Gumercindo Flórez Mendoza - Exalcalde del Municipio de El Bagre

86. Fidel Marino Figueroa - Exalcalde del Municipio de Urrao

87. Luis Eduardo Montoya Urrego- Exalcalde del Municipio de Urrao

88. Virgilio Antonio Garzón Garzón - Exalcalde del Municipio de Montebello

89. Elkin Jaramillo Jaramillo - Exalcalde del Municipio de Andes

90. Wilmar Alfredo Ríos Ortega - Exalcalde del Municipio de Amalfi

91. Óscar Ignacio Valencia Vargas - Exalcalde del Municipio de Alejandría

92. Jorge de Jesús Vásquez Montoya - Exalcalde del Municipio de Cocorná

93. Gustavo Alonso López Orrego - Exalcalde del Municipio de Concepción

94. Néstor Joaquín Martínez Jiménez - Exalcalde del Municipio de El Carmen de Viboral

95. Carlos Mario Salazar Bermúdez - Exalcalde del Municipio de El Retiro

96. Elkin Darío Villada Henao - Exalcalde del Municipio de El Retiro

97. Ómar de Jesús Gómez Aristizábal - Exalcalde del Municipio de Granada

98. Freddy Castaño Aristizábal - Exalcalde del Municipio de Granada

99. Marcelo Betancur Rivera - Exalcalde del Municipio de Guarne

100. Carlos Alberto Osorio Calderon - Exalcalde del Municipio de Andes

101. John Jairo Martínez López - Exalcalde del Municipio de Guatapé

102. Elkin Rodolfo Ospina Ospina - Exalcalde del Municipio de La Ceja

103. José Luis Duque Pineda - Exalcalde del Municipio de Marinilla

104. María Patricia Giraldo Ramírez - Exalcalde del Municipio de San Carlos

105. Luis Emigdio Escobar Villegas - Exalcalde del Municipio de San Francisco

106- Libardo de Jesús Ciro Morales - Exalcalde del Municipio de San Rafael

107. Roberto de Jesús Jaramillo Marín - Exalcalde del Municipio de San Vicente Ferrer

108. Luis Emilio Giraldo Velásquez - Exalcalde del Municipio de Caracolí

109. Javier Aristides Gerra Castillo - Exalcalde del Municipio de Puerto Triunfo

110. Hernan Dario Álvarez Uribe - Exalcalde del Municipio de Ituango

111. Juan Pablo Torres Piedrahíta - Exalcalde del Municipio de Campamento

112. Edgar Hernando Gómez Bedoya - Exalcalde del Municipio de Abriaquí

113 Jhon Fredy López Sepúlveda - Exalcalde del Municipio de Abriaquí

114. Ana Beatriz Monroy - Exalcaldesa del Municipio de Zaragoza

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