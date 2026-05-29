¡Le interesa! Este domingo habrá café gratis y descuentos en 120 marcas en Antioquia presentando el certificado de votación

Con el objetivo de invitar a los ciudadanos a construir país a través de la participación en las elecciones, Proantioquia, Fenalco Antioquia y más de 120 marcas se unieron en la campaña Vale Votar.
La iniciativa busca incentivar que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto y con su certificado electoral de este 31 de mayo puedan acceder a una gran variedad de beneficios.
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Según señalaron tanto Proantioquia como Fenalco, la estrategia no está alineada con ningún partido político y solo busca que los ciudadanos se involucren en el ejercicio democrático, sin importar cuál sea su posición política o ideológica.