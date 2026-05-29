Tim Payne, de ser el menos conocido del Mundial a estrella viral con más de 1 millón de seguidores en 2 días; así es la historia

No ha empezado el Mundial de Fútbol 2026 y ya surgen historias que causan gran emoción en redes sociales, como la de Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda que pasó de tener poco más de 4.000 seguidores en Instagram a superar el millón en menos de dos días.

La pregunta es: ¿cómo lo hizo?, ya que generar una marca en plataformas requiere de un trabajo constante de mercadeo y promoción por parte de un equipo digital.

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Lo cierto es que el defensa del Wellington Phoenix no movió ni un dedo; solo se dedicó a mantener activas sus redes sociales. Quien lo ayudó a volverse famoso fue el influencer argentino Valen Scarsini, que con un video mostró el perfil de Instagram de Payne y dejó que la magia ocurriera.

“¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”, esa fue la pregunta que se hizo Scarsini en medio de un desafío contrarreloj. Fue entonces cuando comenzó la tarea de revisar los grupos, selecciones y jugadores del Mundial para descubrir quién era el menos conocido en redes sociales.

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E en el Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda) Valen Scarsini encontró a Tim Payne. “Deben seguirlo, reventar su posteo a ‘me gusta’ y empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados”, explicó el influencer.