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Tim Payne, de ser el menos conocido del Mundial a estrella viral con más de 1 millón de seguidores en 2 días; así es la historia

El futbolista de la selección de Nueva Zelanda se volvió famoso en redes sociales en tan solo dos días. Todo ocurrió gracias a un influencer argentino.

  • La historia del futbolista neozelandés Tim Payne, que pasó de ser “el menos famoso del Mundial” a tener más de un millón de seguidores en Instagram en dos días gracias al impulso de un influencer. FOTOS: tomadas de Instagram @timpayne
    La historia del futbolista neozelandés Tim Payne, que pasó de ser “el menos famoso del Mundial” a tener más de un millón de seguidores en Instagram en dos días gracias al impulso de un influencer. FOTOS: tomadas de Instagram @timpayne
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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No ha empezado el Mundial de Fútbol 2026 y ya surgen historias que causan gran emoción en redes sociales, como la de Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda que pasó de tener poco más de 4.000 seguidores en Instagram a superar el millón en menos de dos días.

La pregunta es: ¿cómo lo hizo?, ya que generar una marca en plataformas requiere de un trabajo constante de mercadeo y promoción por parte de un equipo digital.

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Lo cierto es que el defensa del Wellington Phoenix no movió ni un dedo; solo se dedicó a mantener activas sus redes sociales. Quien lo ayudó a volverse famoso fue el influencer argentino Valen Scarsini, que con un video mostró el perfil de Instagram de Payne y dejó que la magia ocurriera.

¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”, esa fue la pregunta que se hizo Scarsini en medio de un desafío contrarreloj. Fue entonces cuando comenzó la tarea de revisar los grupos, selecciones y jugadores del Mundial para descubrir quién era el menos conocido en redes sociales.

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E en el Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda) Valen Scarsini encontró a Tim Payne. “Deben seguirlo, reventar su posteo a ‘me gusta’ y empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados”, explicó el influencer.

Más de un millón de seguidores en el Instagram de Tim Payne en solo dos días

En solo dos días, Tim Payne alcanzó 1,6 millones de seguidores en Instagram. Por ello, publicó un video intentando hablar español para agradecerle al influencer y a quienes comenzaron a seguirlo. “¡Hola a todos! Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, dijo Payne.

El defensor neozelandés continuó con sus agradecimientos, esta vez en inglés, y aseguró que todo esto ha sido “una locura” para él. Además, le envió sus mejores deseos a Valen Scarsini por ayudarlo a que más personas conozcan su talento.

“(...) También quiero expresar mi agradecimiento por poder representar a mi país en este Mundial. Aprecio todo el cariño que me han enviado desde distintas partes del mundo”, concluyó.

El Mundial 2026 está próximo a comenzar este 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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