Un exoesqueleto servirá para la motricidad y rehabilitación de personas con movilidad reducida

Recuperación de la motricidad, mejorando la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, de esto se trata el exoesqueleto logrado por la Institución Universitaria Pascual Bravo, que además presenta posibilidades en rehabilitación con terapia permanente, envío de datos al celular y abre la puerta a nuevos desarrollos.

Norberto Urrego Zapata, un estudiante de ingeniería de sistemas, sufrió una lesión en su tobillo derecho producto de un accidente. “El exoesqueleto me va a cambiar la vida porque va a mejorar mucho la pierna, ya no voy a sentir los dolores que me dan y voy a tener un mejor futuro. En este momento, no puedo saltar ni correr, ya lo podría hacer, haciendo los ejercicios que el exoesqueleto me va a permitir”, dijo el joven de 22 años, primer beneficiario de la exploración académica.

Este es un sistema mecatrónico que permite asistencia motriz para la protección, rehabilitación o para mejorar la fuerza. Los investigadores lo explican como algo muy similar a los trajes robóticos que generan energía para diversas tareas físicas. Se realizó en material termoplástico fabricado en impresoras 3D y tela hipoalergénica, así como un sistema de cables metálicos y computación en la nube. Pesa un kilo y es accionado por un sistema basado en un procesador cortex M3 y una batería integrada que tiene una duración de dos horas aproximadamente.