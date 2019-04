En Antioquia está la única fábrica de buenos mosquitos del país

Iván Darío Vélez, director del Pecet y líder del WPM en Colombia, explicó que la Wolbachia posibilita trabajar con dos sepas, una que disminuye el tiempo de vida del mosquito, y otra que hace que los virus no se puedan transmitir a humanos. En la ciudad se trabaja con la segunda opción.

En una semana, Medellín está en capacidad de producir hasta 20 millones de mosquitos Aedes aegypti, conocidos en el mundo por transmitir enfermedades tropicales como dengue, zika o chikunguña. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, porque esa millonada de insectos está infectada con Wolbachia, una bacteria que les impide propagar los virus y, desde 2015, están siendo liberados en el Valle de Aburrá.

“Medellín y Bello no han tenido que poner un peso, todo son aportes internacionales (por ejemplo, de la fundación Bill Gates)”, afirmó el director del Pecet.

Según publicó en 2016 la organización American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, a Colombia en el 2012 el dengue le costó 131,7 millones de dólares, un año con un pico epidémico en el que hubo 57.238 casos.

El director del Pecet reveló que en el edificio “a veces se salen los zancudos del insectario, vuelan y entran a las oficinas que están en la segunda planta. Seguramente nos picarán algunos, pero todos están contaminados y no transmiten enfermedades tropicales”.

“En la última fase, antes de ser liberados, los alimentamos con sangre, para lo que requerimos siete bolsas a la semana que nos llegan como líquido descartado del banco de la U. de A., que ya no sirve para humanos, y a veces convocamos voluntarios para hacer donaciones al programa”, anotó Vélez.

No obstante, el director del Pecet observó que no es momento para cantar victoria, pues a la par de las liberaciones y en la medida que el nivel de infección con Wolbachia supere niveles del 50 % en todas las zonas, lo cual es monitoreado con trampas instaladas en los barrios, sigue el estudio médico para validar la eficacia del programa.

“La estrategia sirve. La alcaldía apoya el WMP plenamente. Ya ni nos preocupan las liberaciones, sabemos que los mosquitos nos benefician y no tenemos efectos secundarios”, expresó.

Los informes de los sistemas de vigilancia en salud de Medellín y Bello son parte de los insumos, otro son las captaciones directas de casos en un área específica: el nororiente de Medellín.

Manrique, Aranjuez, Santa Cruz y Popular (este último sin liberaciones aún), fueron divididos en seis zonas. En la mitad se soltaron mosquitos y en la otra no, y de acuerdo al comportamiento en estos barrios, en convenio con 10 instituciones públicas de salud, se analizan los positivos por dengue que lleguen.

“Este trabajo de campo se está haciendo este año. Si los pacientes cumplen los criterios se les invita a participar en la investigación, firman un consentimiento, les preguntamos los lugares donde estuvieron los últimos 10 días y les tomamos una muestra de sangre”, comentó Arbeláez.

Si la persona tiene la enfermedad, lo que sigue es ver su lugar de residencia y comprobar si queda en la mitad donde hay mosquitos con Wolbachia o en la otra.

“Una cosa es el índice de los mosquitos infectados, eso es un indicador entomológico que dice cuándo frenar las liberaciones porque ya es una medida sostenible en el tiempo, nuestro estudio es el que determina si el WMP tuvo impacto para implementar políticas de salud pública”, agregó la epidemióloga.

Las curiosidades del WMP

¿De dónde viene todo este cuento? Los primeros huevos de Aedes aegypti con Wolbachia llegaron a Medellín desde Australia en 2013, luego de que la Universidad de Monash se interesara en el trabajo del Pecet sobre el dengue y le propusiera aplicar el WMP en el país.

La bacteria fue descubierta en las décadas de 1920 y 1930 por los científicos estadounidenses Marshall Hertig y S. Burt Wolbach, que experimentaban con la mosca de la fruta. Solo hasta 1970 se dieron cuenta que el cruce de un macho infectado y una hembra sin la bacteria producía huevos infértiles.

Desde 1980 Scott O’Neill estudió la Wolbachia para conseguir que los mosquitos no transmitieran enfermedades y en 2011 inició trabajos en campo en Cairns, en Australia.

Los primeros experimentos para inyectar la bacteria a los huevos de los Aedes aegypti, relató Iván Darío Vélez, fueron tan complicados como insertar una aguja en un globo y luego quitarla sin reventarlo.

En Medellín la gente les cerraba las puertas cuando socializaron el proyecto, temiendo que la liberación de mosquitos trajera más enfermedades, contó Janet Marín, edil de la comuna Santa Cruz.

Sin embargo, Vélez aclaró que la bacteria solo infecta células de insectos. “No va a contagiar a alguien con Sida o inmunodeprimido. El mosquito lo puede picar y no va a pasar nada”, anotó.

En cada punto de liberación se sueltan entre 100 y 150 mosquitos, y en cada comuna pueden existir 1.000, lo que equivale a 150.000 mosquitos a la semana volando para infectar a los otros.

Vélez tranquilizó a la comunidad y explicó que estos son zancudos buenos y, además, no pican en la noche ni hacen ruido, a diferencia de los culex que no dejan dormir. “Los Aedes aegypti son diurnos y tienen otra característica, son antropofílicos, o sea que solo pican humanos y no animales”, apuntó.

Así las cosas, no importa si se libera uno o un millón, sino que estos logren llegar a los que sí transmiten enfermedades tropicales para evitar nuevas epidemias.