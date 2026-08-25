Este es el preso señalado de matar a su esposa durante una visita en la cárcel La Modelo; ya había intentado asesinar a otra mujer

La jornada de visitas transcurría el pasado sábado 22 de agosto en la cárcel La Modelo de Bogotá cuando, dentro de una de las celdas del pabellón 13, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que había ingresado al penal para visitar a su pareja.
El hombre que estaba con ella durante la visita, identificado como William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años, reconoció posteriormente haberla asesinado. El caso abrió además un interrogante sobre los controles dentro del centro penitenciario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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La información conocida por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, medio al que se le atribuyen los detalles del expediente, permitió establecer que el señalado agresor no era un interno sin antecedentes de violencia contra mujeres. Por el contrario, llevaba varios años preso por un ataque contra una expareja.
Martínez Alvarino, oriundo de Talaigua Nuevo, Bolívar, cumple desde 2018 una condena de 21 años y cuatro meses de prisión por el intento de feminicidio de quien entonces era su pareja y madre de sus tres hijos.