Sin público, y con tecnología y desfiles por barrios se haría Feria de las Flores este año

Aunque la pandemia persista y haya medidas de cuarentena, en Medellín de todas formas se realizaría la tradicional Feria de las Flores, según insistió el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle.

El primer anuncio lo hizo el mandatario en un trino el pasado domingo 26 de abril, en el que señaló lo siguiente:

“Me acaba de preguntar mi equipo si se cancela la Feria de las Flores. He dicho: No. De ninguna manera. Quizás no sea igual, pero no nos detendremos. Estoy aquí para decirles que de esta salimos, vamos a superar esta crisis, a adaptarnos, a construir de nuevo, a salir adelante”.

Y un día después, el mandatario amplió su explicación y añadió detalles de cómo sería esa nueva Feria en el año más complejo que ha vivido la ciudad en el presente siglo y tras superar épocas de mucha violencia como las vividas en los años 80 y 90.

Quintero Calle anunció que la ciudad sí tendrá su Feria pero que será una celebración diferente, austera y se llevará a cabo con todas las precauciones y protocolos de bioseguridad para los artistas, silleteros, equipo de trabajo, periodistas y personal de producción.

“No pararemos la realización de la Feria de las Flores, sin embargo no será la acostumbrada de multitudes, utilizaremos tecnología, seremos creativos. No vamos a dejar que nuestros campesinos pierdan la producción de flores, porque de eso viven ellos. Vamos a pensar en estrategias como carrozas que viajen por toda la ciudad para que las personas los aplaudan y los admiren desde los balcones”, informó el alcalde de Medellín.

La decisión de realizar la Feria de las Flores se tomó teniendo en cuenta que el cultivo de las flores para la fabricación de las silletas debe comenzar este mismo mes, si se quiere que en agosto puedan estar listas para la exhibición.

El tradicional desfile mantendrá las medidas de seguridad y sanidad necesarias, será diferente sin perder el carácter solemne y patrimonial, con el objetivo principal de enaltecer la labor del silletero.

Según lo adelantado por el alcalde, no habrá público de manera física en esta ni en ninguna otra actividad. Se tendrá una agenda variada, un solo escenario, no habrá asistentes, ni reunión de más de 50 personas en un mismo espacio. Toda la programación se compartirá a través del canal Telemedellín.

Para la alcaldía, la apuesta de realizar el evento busca apoyar a los silleteros, artesanos y artistas locales que representan la historia de la ciudad, así como a las personas que hacen parte de la cadena de producción de eventos, que tanto se han visto afectados por la crisis.

“Es una oportunidad para traer alegría y esperanza a la ciudad, en momentos difíciles, por medio de la fiesta que siempre reúne a los paisas en torno a sus más hermosas tradiciones”, apuntó Quintero Calle.

La Feria de las Flores, además de ser un atractivo turístico de la ciudad, supone una importante fuente de ingresos para Medellín. Solo el año pasado atrajo a 26.186 turistas que gastaron 22,9 millones de dólares.

En 2019, la mayoría de turistas llegaron de Estados Unidos (48 %), México (10 %) y Panamá (8 %) y significó una ocupación hotelera del 80 %, frente al 63 % de ocupación en promedio durante todo el año en la ciudad.