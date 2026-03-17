Fotomultas de Envigado ya tienen fecha de inicio para comenzar a sancionar

Envigado, el municipio que duró una década y media diciendo que no iba a implementar las cámaras de fotodetección, finalmente anunció cuándo comienzan a operar en este territorio. A partir de los primeros días de abril se encenderán, aunque habrá un periodo pedagógico de un mes antes de comenzar a implementar las multas económicas. Habrá cinco puntos en la vía Las Palmas, mientras que la avenida Regional tendrá dos cámaras más, todo porque son estos corredores los de mayor accidentalidad, con 97 muertos entre 2018 y 2025. Ante esta razón, tuvieron que recurrir a estos dispositivos con el fin de disminuir la mortalidad. Entérese: Atención conductores: inicia instalación de cámaras de fotodetección en La Seca, Bello

Andrés Villegas, secretario encargado de Movilidad de Envigado, indicó que “con estas cámaras buscaremos proteger la vida de los ciudadanos de todo el Valle de Aburrá. No nos interesa tanto el recaudo, sino disminuir las cifras de accidentalidad”.

Ubicación de las fotomultas en Envigado

Los dispositivos estarán ubicados en la vía Las Palmas en El Zarzal, el Alto de las Palmas, y tres más en la variante al aeropuerto, en Prado Largo, Urbanización Bramasole (vereda Perico) y D1 de Pantanillo. Los de la avenida Regional se ubicarán en la bomba del Éxito y cerca de Viva Envigado.

Hacen la claridad de que con estas cámaras se impondrán sanciones por excesos de velocidad, que en algunos puntos será de 50 kilómetros por hora, y en otros de 80 kilómetros por hora, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte. También se multará a los vehículos que tengan vencidos documentos como la revisión técnico-mecánica o el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Le puede interesar: Comparendos por exceso de velocidad cayeron un 29% con el nuevo modelo de fotomultas en Medellín En cuanto a las sanciones por pico y placa, estas no aplicarán, puesto que en los puntos donde estarán ubicadas las cámaras no está vigente esta restricción de movilidad, aseguraron desde la Alcaldía de Envigado.

El alcalde de Envigado, Raúl Cardona, aseguró que “prefiero enfrentar la incomodidad de esta decisión que continuar cargando con la muerte de más personas en nuestras vías”. Así las cosas, Envigado se suma a Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta y Rionegro como los municipios de Antioquia con este sistema de sanción, que comenzó a implementarse en la capital antioqueña el 1 de abril de 2011.

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