Fotomultas de Envigado ya tienen fecha de inicio para comenzar a sancionar

Envigado, el municipio que duró una década y media diciendo que no iba a implementar las cámaras de fotodetección, finalmente anunció cuándo comienzan a operar en este territorio. A partir de los primeros días de abril se encenderán, aunque habrá un periodo pedagógico de un mes antes de comenzar a implementar las multas económicas.
Habrá cinco puntos en la vía Las Palmas, mientras que la avenida Regional tendrá dos cámaras más, todo porque son estos corredores los de mayor accidentalidad, con 97 muertos entre 2018 y 2025. Ante esta razón, tuvieron que recurrir a estos dispositivos con el fin de disminuir la mortalidad.
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