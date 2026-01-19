x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Comparendos por exceso de velocidad cayeron un 29% con el nuevo modelo de fotomultas en Medellín

La Alcaldía de Medellín entregó un balance de la primera semana del nuevo modelo de fotomultas en la capital antioqueña. Aquí el reporte completo.

    Se instalaron 202 señales con mensajes de cultura ciudadana como lo es: “Queremos tu vida, no tu plata”, para advertir a todos los conductores. FOTO: Camilo Suárez
    Estos son algunos de los letreros que hay entorno a las cámaras de fotomultas en la Avenida Regional. FOTO: Camilo Suárez
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 11 horas
El sistema de fotomultas en Medellín entró en una nueva etapa. Tras más de 20 años de operación bajo un modelo de concesión privada, el Distrito asumió directamente el control de las cámaras de detección de infracciones, con un giro en el enfoque: pasar de un esquema principalmente sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, centrado en salvar vidas más que en imponer comparendos.

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, desde el 1 de enero, la operación del sistema quedó en manos del Distrito mediante un convenio interadministrativo con la Empresa de Seguridad Urbana (ESU).

Con este cambio, los recursos que se recauden ya no irán en su mayoría a un privado, sino que ingresarán al Distrito. Con este dinero se pagarán los gastos administrativos del funcionamiento del sistema y también se destinarán a inversiones en infraestructura vial, transporte público, modernización de la red semafórica y campañas de seguridad vial.

“No queremos es que entren recursos al Distrito, queremos es que la gente respete las normas de seguridad en las vías, como la velocidad, como el no pasarse los semáforos en rojo y otras normas que son fundamentales”, expresó el mandatario.

Estos son algunos de los letreros que hay entorno a las cámaras de fotomultas en la Avenida Regional. FOTO: Camilo Suárez

En contexto: Adiós a cámaras trampa: avisos gigantes y otros cambios que trae la nueva operación de las fotomultas en Medellín

Adiós a las “cámaras trampa”

Uno de los cambios principales es que todas las cámaras de fotodetección están ahora debidamente señalizadas. En total, fueron 51 puntos de fotomultas los señalizados con pasacalles y avisos de precaución.

Se instalaron 202 señales verticales que están aproximadamente a 200 metros y 100 metros antes de su ubicación con mensajes de cultura ciudadana como lo son: “Queremos tu vida, no tu plata” y “Queremos cuidarte, no sancionarte”.

El mandatario aseguró que de esta forma ya no habrá cámaras ocultas ni puntos sorpresa. La idea, recalca, es advertirle al conductor para que reduzca la velocidad, respete los semáforos y cumpla las normas, evitando la infracción antes de que ocurra.

En la última semana de diciembre se reportaron 1.102 infracciones por exceso de velocidad, mientras que en la primera semana de enero la cifra bajó a 786, lo que representa una reducción del 29%. También se evidenció una disminución del 27% en comparendos por Soat vencido y del 21% por revisión técnico-mecánica.

Otra de las novedades es el sistema de notificaciones anticipadas. Las autoridades están enviando recordatorios a través de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas cuando el Soat o la revisión técnico-mecánica están próximos a vencerse, con alertas programadas a 30, 15, 8 y 1 día antes del vencimiento, además de notificaciones diarias una vez superada la fecha límite.

El alcalde pidió a los ciudadanos que mantengan actualizados sus datos en el Runt, para poder recibir estos avisos y evitar sanciones innecesarias.

“No hay excusa para que alguien se quede sin actualizar el Soat o la técnico-mecánica. Del 1 al 15 de enero, hemos enviado 5.893 mensajes de texto, 3.930 correos frente a las dos y 1.360 llamadas. Aquí lo que queremos es que la gente esté al día y sobre todo, sus vehículos estén al día. Un carro que no tenga la técnico-mecánica nos pone en riesgo a todos”, concluyó el mandatario.

Hay que recordar que en 2025, Medellín reportó una reducción del 10,2% en muertes por accidentes de tránsito frente a 2024, con 32 fallecidos menos.

Sin embargo, las motocicletas continúan siendo el actor más vulnerable, al concentrar más de la mitad de las muertes en las vías. Según el más reciente informe del Observatorio de Movilidad de Medellín, 282 personas murieron en 2025; en promedio, más de 23 personas fallecieron cada mes en las calles y carreteras del Distrito.

A raíz de esta situación, la Alcaldía de Medellín, a través de la estrategia ‘Te Queremos Vivo’, desarrolló durante el año 2025 una intensa labor de prevención y pedagogía, con la que sensibilizó a 282.777 personas y realizó 1.504 actividades de educación vial.

Lea también: Ojo: Envigado estrenará sus primeras cámaras de fotomultas en esta vía principal

