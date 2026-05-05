Él es Gabriel Arenas, el estudiante de la Universidad de Antioquia, sede Caucasia, que sigue desaparecido

La Alcaldía de Caucasia está ofreciendo 20 millones de pesos por información que conduzca a establecer el paradero del estudiante de la Universidad de Antioquia Gabriel Arenas Herazo, quien desapareció el jueves pasado en la noche.

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Hasta ahora no hay indicios acerca de qué pasó con este universitario, de 25 años de edad. Al respecto hay tres versiones: La primera indica que este salió de su casa el 30 de abril hacia el sitio donde normalmente dejaba parqueada su motocicleta; sin embargo debido a que el lugar estaba copado o cerrado volvió a su residencia y habría dicho que iba a buscar otro sitio para guardar el vehículo. Salió y no se volvió a conocer nada de su ubicación.

Una segunda versión que habría sido sostenida por familiares indica que al día siguiente, primero de mayo, alguien habría llamado a la familia a decir que tenían la moto y debían dar un dinero por su rescate, el cual habrían consignado sin que les devolvieran la máquina.

Un tercer relato afirma que Gabriel habría llamado a su mamá en la madrugada del viernes diciéndole que necesitaba pagar una deuda y por eso requería que le suministrara un dinero.

El lunes también circuló el rumor de que habían localizado la motocicleta en un paraje rural, orientados por las imágenes de un dron; no obstante, luego los bomberos accedieron al lugar y constataron que no se trataba del mismo vehículo de Gabriel Arenas.

No obstante, lo que sí parece confirmado es que el alumno de la alma máter antioqueña en su sede de Caucasia no había recibido ningún tipo de amenazas ni intimidaciones y tampoco se conocía que temiera algún riesgo de acciones contra su integridad por parte de grupos armados que operan en la subregión del Bajo Cauca.

Arenas nació el 3 de septiembre del año 2000 y está matriculado en el programa de ingeniería agropecuaria en la U. de A., donde cursa el séptimo semestre.

“Como comunidad académica nos angustia mucho, porque es el segundo caso que reportamos de desaparición en menos de seis meses”, expresó el director de la Unidad de Paz de la U. de A., Alejandro Sierra.

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El funcionario recordó que desde el 2 de noviembre pasado está desaparecido también Daniel Higuita, quien se venía desempeñando como profesor de cátedra.

“Él se desplazaba hacia Uramita (Occidente Antioqueño) para las exequias de su abuela y nunca llegó”, puntualizó.