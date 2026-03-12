Van casi cuatro meses de la desaparición del profesor de la UdeA, Daniel Higuita, ¿qué se sabe?

El pasado 19 de noviembre fue la última vez que se supo algo de Daniel Fernando Higuita Borja, docente de la Universidad de Antioquia adscrito al Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y también profesor en el ITM. Han pasado casi cuatro meses y la investigación aún no arroja resultados.

Ese día salió en la mañana desde Medellín hacia Uramita, Occidente antioqueño, para asistir al funeral de su abuela, no obstante, ni llegó a la ceremonia ni tampoco regresó a la capital antioqueña donde tenía pensado dar unas clases al día siguiente del sepelio.

Su último contacto conocido con un familiar se registró a las 5:45 de la tarde de ese mismo día, cuando se encontraba en jurisdicción del municipio de Uramita. El profesor Higuita viajaba en una moto AKT Flex blanca, placa RSJ 30C, y al momento de su desaparición vestía impermeable gris, botas, camisa gris, sudadera negra y llevaba un bolso negro, según detalló la universidad en un comunicado del año pasado.