Van casi cuatro meses de la desaparición del profesor de la UdeA, Daniel Higuita, ¿qué se sabe?

Fue visto por última vez el 19 de noviembre del año pasado en un municipio de Antioquia.

    La imagen de fondo, referencia al municipio de Uramita; en miniatura, el rostro del docente desaparecido Daniel Higuita. FOTOS Julio César Herrera y Cortesía.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El pasado 19 de noviembre fue la última vez que se supo algo de Daniel Fernando Higuita Borja, docente de la Universidad de Antioquia adscrito al Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y también profesor en el ITM. Han pasado casi cuatro meses y la investigación aún no arroja resultados.

Ese día salió en la mañana desde Medellín hacia Uramita, Occidente antioqueño, para asistir al funeral de su abuela, no obstante, ni llegó a la ceremonia ni tampoco regresó a la capital antioqueña donde tenía pensado dar unas clases al día siguiente del sepelio.

Su último contacto conocido con un familiar se registró a las 5:45 de la tarde de ese mismo día, cuando se encontraba en jurisdicción del municipio de Uramita. El profesor Higuita viajaba en una moto AKT Flex blanca, placa RSJ 30C, y al momento de su desaparición vestía impermeable gris, botas, camisa gris, sudadera negra y llevaba un bolso negro, según detalló la universidad en un comunicado del año pasado.

Su desaparición sigue siendo un misterio. Su familia, angustiada y a la espera de más información sobre el paradero de Daniel, pide más celeridad a las autoridades para que persistan en la búsqueda. Por su parte, las instituciones de educación superior hacen lo mismo.

“Como universidades públicas, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional de Colombia, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Uramita que mantengan activa y priorizada la búsqueda. La comunidad educativa y su familia requiere avances en la investigación y recibir información que permita conocer el estado del proceso. Seguiremos acompañando a su familia y nos declaramos en permanente disposición para coadyuvar en la obtención de respuestas", dijo la Udea y el ITM en un comunicado oficial conjunto.

Las líneas habilitadas para brindar información son Bomberos de Cañasgordas en los números 320 694 0845 y 310 897 8368.

