Offimedicas rechaza haber negado medicamento a menor y responde a señalamientos de Quintero

El gestor farmacéutico Offimédicas respondió a la controversia generada por Daniel Quintero, luego de que este diera a conocer que había girado dinero a la madre de una menor afiliada a Nueva EPS, a quien no le habrían entregado su medicamento. La entidad aseguró que en ningún momento se negó el suministro de la medicina y afirmó que el tratamiento se le ha dado de manera oportuna desde 2024. El caso tomó relevancia luego de que el exalcalde y actual superintendente de Salud lo hiciera público el día de ayer y anunciara que había realizado un giro de 900.000 pesos para cubrir los fármacos que requería la paciente tras un trasplante. En el mensaje que compartió a través de sus redes sociales Daniel Quintero aseguró que “Ofimédicas no quiso entregar las medicinas a Sara, una niña que necesitaba de manera urgente una medicina”. Ante esto, explicó que decidió intervenir directamente y transferirle directamente a la madre de la menor: “Hablé con su madre y, en medio de su dolor (...) le transferí los recursos a su Nequi (900 mil pesos)”.

Frente a esto, la entidad defendió su actuación y sostuvo que ha cumplido con la entrega del tratamiento sin interrupciones, en línea con los protocolos establecidos para este tipo de casos a través de un comunicado. “Lamentamos que el señor Superintendente utilice la situación de salud de los pacientes para generar desinformación en plataformas digitales y a su vez afectar el buen nombre de prestadores de servicios de salud, sin contar con la suficiente documentación y soportes del caso en concreto”, señaló el gestor farmacéutico. Y confrontaron la versión de Quintero, asegurando que: “Contrario a lo manifestado por el funcionario referido, no ha existido voluntad de negación en la atención de servicios de salud por parte de OFFIMEDICAS a ninguno de los pacientes inscritos a la NUEVA EPS”.

La advertencia

No obstante, Offimédicas advirtió que la situación se enmarca en un problema estructural del sistema de salud. Según indicó, actualmente gracias a la deuda millonaria que que le debe el sistema de salud, cada vez es más complicado brindar un servicio óptimo. “Desde OFFIMEDICAS S.A hemos garantizado la atención en salud a pesar de la cuantiosa deuda que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud con nuestra compañía, que a la fecha asciende a la suma aproximada de $130.900.000.000 mcte, CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS”, se lee en el comunicado. Lea también: Dar plata a pacientes no resolverá crisis de medicamentos como propone Quintero: “Un acto más de su populismo”, dicen expertos Señalaron, además, que de esa deuda la Nueva EPS “adeuda un valor aproximado de $54.800.000.000 mcte, CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS”. Y que ellos, siendo los gestores farmacéuticos, “con recursos propios y mediante el acceso a financiamiento en el sistema financiero, hemos asumido la carga de apalancar y sostener la operación ante el incumplimiento en el flujo oportuno de recursos”.

La entidad alertó que estas deudas ponen en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios y afectan la capacidad de respuesta frente a la demanda de los usuarios, en medio de la creciente crisis que atraviesa el sistema de salud en el país. La “bola de nieve” crece cada vez más. Las alarmas por las fallas y complicaciones del sistema de salud aumentan día a día. Al final, las demoras en la entrega de medicamentos, la responsabilidad de las EPS y las “soluciones” propuestas para garantizar el acceso oportuno a los tratamientos resultan insuficientes.

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