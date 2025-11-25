x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Encuentran un gato muerto en Valparaíso en medio de investigación por envenenamiento de cinco perros

Mientras avanza la indagación para identificar a los responsables, la Alcaldía activó una Mesa Técnica y anunció un refuerzo de estrategias de sensibilización y bienestar animal. Aquí los detalles.

  • La comunidad rechazó que este tipo de actos crueles sigan ocurriendo en el departamento, en especial cuando son muertes por envenenamiento. FOTO: Esneyder Gutiérrez
    La comunidad rechazó que este tipo de actos crueles sigan ocurriendo en el departamento, en especial cuando son muertes por envenenamiento. FOTO: Esneyder Gutiérrez
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

25 de noviembre de 2025
bookmark

La comunidad de Valparaíso, Suroeste de Antioquia, está alarmada por los recientes hallazgos en las investigaciones en torno a los animales que han sido envenenados en el municipio. A las denuncias por el presunto envenenamiento de cinco perros en el sector La Trinidad se sumó ahora la muerte de un gato, que había sido encontrado en estado de intoxicación y no logró sobrevivir pese a la atención veterinaria.

Según la Alcaldía de Valparaíso, el felino fue hallado el 23 de noviembre en la mañana y presentaba síntomas compatibles con envenenamiento. Aunque recibió atención primaria, finalmente murió.

Lea más: Autoridades investigan envenenamiento de al menos cinco perros en Valparaíso, Antioquia

Las autoridades locales confirmaron que el caso se encuentra en investigación tras la denuncia penal radicada ante la Fiscalía por maltrato animal debido a los recientes hechos en el municipio. La Policía Ambiental, junto con el comandante de estación, ha realizado visitas puerta a puerta, entrevistas a los afectados e inspecciones en el barrio para incentivar la denuncia y evitar nuevos hechos violentos contra animales.

La Alcaldía detalló que la primera alerta se recibió el 22 de noviembre, cuando fue hallado un perro sin vida en el mismo sector. Desde entonces se adelantan acciones de verificación de cámaras para esclarecer los hechos y atender a la comunidad afectada.

Entérese: Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia

El Gobierno municipal, además, recordó que un día antes de los hallazgos, el 21 de noviembre, se había realizado un encuentro comunitario en el sector sin que se reportaran quejas o señales de riesgo sobre posibles casos de envenenamiento.

Mientras avanza la indagación para identificar a los responsables, el municipio anunció que activó una Mesa Técnica y que seguirá publicando los avances del caso, además, indicaron que reforzarán las jornadas de sensibilización y caracterización animal en la zona.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida