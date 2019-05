Gaviria lleva la vocería de las ciudades en el mundo

“Trabajaremos para sacar de la pobreza a 20 millones de pobres urbanos y para buscar fórmulas de empoderamiento de la mujer, en más de 60 ciudades secundarias. Eso no quiere decir que no se trabajen otras líneas como ciudades resilientes o el cambio climático”.

“Así es. No veo muy factible que recursos de los donantes lleguen a Medellín. No es imposible. Tendríamos que escoger focos que estén muy relacionados con nuestros objetivos, es decir, donde encontremos niveles muy graves de pobreza absoluta, y cada vez en Medellín tenemos menos de eso, y queremos tener cada vez menos. O encontrar situaciones de desigualdad de la mujer muy visibles. Creo que Medellín no está en esos niveles tan bajos en comparación con ciudades de África. Somos más bien referente en lugar de beneficiarios. Aún así es posible que a ciudades menores de Colombia sí puedan llegar. No descarto, por ejemplo, posibilidades para Turbo, Apartadó, Caucasia o Puerto Berrío. Cities Alliance se está enfocando en ciudades secundarias, que son aquellas que están entre los 50.000 y los 300.000 habitantes”.