Como si se tratara de una procesión, una multitud se mueve por las calles de El Hueco, el tradicional sector del centro de la ciudad al que se vuelcan miles de habitantes de Medellín para buscar todo lo que necesitan para sus celebraciones navideñas, pues como reza un adagio popular, “lo que no se consiga en El Hueco, es que no existe”.

Una que otra vez aparece una fugaz vendedora buscando llevar al trote una prenda para satisfacer a un exigente cliente. Entre todo ese barullo —ambientado con la cacofonía de la música a todo volumen— no falta quien exprese “¡No hay por donde comprar!”.

La carrera peatonal Carabobo es un hervidero en el que los transeúntes no solo deben lidiar con los “jaladores” de las tiendas —que preguntan insistentes e infatigables “¿está buscando yines, pá?”— sino también con “coteros” cargados de pesados fardos de mercancía con la que surten los 20 centros comerciales que hay en El Hueco y Guayaquil.

No era ni mediodía y ya había aglomeraciones en Puerta del Norte. FOTO: Jaime Pérez

Igual sucede en los centros comerciales Mayorca y Viva Envigado, al sur del Aburrá. Espacios que no solo son buscados para comprar sino también para otras actividades como patinar en la pista de hielo y tomarse fotos con un árbol gigante del primero; o disfrutar los partidos del Mundial en la pantalla gigante del segundo. Todo en un ambiente “pet friendly” marcado por música suave, la asepsia y un omnipresente olor a productos de limpieza.

Desde el atardecer, los centros comerciales Mayorca y Viva Envigado en el sur del Aburrá se llenan de visitantes que no solo van a comprar. FOTO: Jaime Pérez.

Entre los tumultos de Mayorca, que cada día puede tener 65.000 visitantes, se ven de vez un cuando “duendes y hadas” que invitan a participar en las actividades del centro comercial.

Pero no todo son ríos de gente como se apreció en el Centro de la Moda, otrora punto de referencia para las ventas navideñas en Itagüí. Ayer, en los locales se veían más vendedores que visitantes. Pese a los esfuerzos de los “jaladores” y los animadores y sus estridente volumen, muy pocos eran los que entraban a las tiendas.

Una de las vendedoras de un almacén, se mostraba preocupada pues según dijo apenas está viniendo la mitad de la gente al Centro de La Moda, por ello pasó de tener ocho empleados a solo dos. “A esta hora ya tenía que haberme hecho $2 millones, pero vea, hoy no me he hecho nada”.