“El Gobierno Nacional debe ajustar el proceso de paz total”: Aníbal Gaviria

¿Y por qué se demoraron tanto? Ya van casi 13 días...

“Porque los bloqueos eran varios y en una sola de las zonas, en Tarazá y Cáceres, los manifestantes tumbaron cerca de veinte árboles y los atravesaron. Ahí se concentraron las protestas el fin de semana y ahí quemaron el peaje de Tarazá, y se intentó quemar y tomar la Estación de Policía de un corregimiento de Cáceres. Allí se demoró más la Fuerza Pública en lograr remover los obstáculos de la vía y en asegurar el sector para que los vehículos pudieran transitar”.

¿El cese al fuego bilateral que el gobierno de Petro decretó con el Clan del Golfo hizo todo más lento?

“No, en este caso no. En casos anteriores sí. Yo he sido crítico de ese cese al fuego y lo fui cuando estos grupos criminales, entre ellos el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, se estuvieron paseando por Yarumal, Campamento, Angostura, y por sus instituciones educativas. Desde allí le dije al país y al Gobierno Nacional que los actores armados estaban abusando del cese al fuego porque lo interpretaban como una inacción de la Fuerza Pública. El presidente Petro, desde el episodio de Yarumal, fue claro en decir que el cese al fuego no es únicamente para que dejen de dispararse el Ejército y los grupos armados, sino para que los grupos armados dejen de vulnerar a la población civil. No pueden seguir aumentando sus cultivos ilícitos, ni generar destrucción con la minería ilegal, ni tampoco ir a las escuelas a reclutar a los niños, eso fue lo que dijo Petro y se dinamizó la Fuerza Pública, que hasta ese momento sí estaba más lenta”.

¿Los videos de las disidencias jugando con los niños en escuelas de Yarumal fue lo que hizo mover a la Fuerza Pública?

“Totalmente. Es que en ese momento el país y la propia Fuerza Pública estaban en una confusión porque no sabían si podían repeler o no a los guerrilleros que llegaban a un centro poblado. Obviamente sí los podían repeler, porque si ellos seguían sembrando coca y seguían haciendo minería ilegal, ese no era el cese al fuego. Pero esa confusión estaba en ese momento. Yo quiero en esto ser claro, cuando se dio la orden del viernes del ingreso de la Fuerza Pública para normalizar el territorio, la orden se cumplió de inmediato, y las órdenes que ha dado el Gobierno Nacional de atacar a las dragas se han atendido también de inmediato. No ha habido lentitud”.

¿El Gobierno Nacional es el que ha quemado las dragas?

“Son decisiones del Ministerio de Defensa”.

¿Cuántas han quemado?

“Cinco dragas se quemaron el primero de marzo y tres se quemaron y destruyeron el sábado 11 de marzo, yo he apoyado al Gobierno Nacional en esas decisiones y el Gobierno ha apoyado a la Gobernación en la recuperación del control del territorio”.

¿Ocho dragas destruidas les hacen algún pellizco a los mineros?

“Sí, es que estas dragas son dragones de tipo brasileño, son grandes estructuras que producen un tremendo daño ambiental, no sólo por la forma en la que trabajan sino porque también utilizan mercurio y mucho de ese mercurio queda en el río”.

¿Pero cuántas de esas dragas hay en el Bajo Cauca?

“La cifra es muy poco oficial porque obviamente son ilegales, pero yo creo que puede haber unas 30 o 40 máximo. Estos no son aparatos de la minería ancestral ni de la artesanal, cuestan 1.500 o 2.500 millones de pesos, y por eso la quema de esos aparatos produjo la reacción del Clan del Golfo”.