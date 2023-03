Caos y crisis en 12 municipios por los bloqueos del paro

¿Por qué la minería ilegal genera la destrucción ambiental más grande de Antioquia?

“He tenido la oportunidad de sobrevolar el territorio en muchas ocasiones y hoy es palpable el incremento de la destrucción. Ha habido actuaciones de los ilegales desde hace 20, 30 años por la devastación de miles de hectáreas con la siembra de coca. Le puedo asegurar que en el último año hay un incremento no solo de la deforestación, sino de la destrucción de ríos y cauces por la minería ilegal”.

La destrucción ambiental por la minería ilegal es un problema documentado hace más de 15 años, ¿se le salió de las manos el problema al departamento?

“Sí, no cabe la menor duda de que este es un problema que no está siendo controlado y no creo que se pueda decir que se les salió de las manos a las alcaldías o la gobernación, se salió de las manos de la institucionalidad en su conjunto. La deforestación por parte de la siembra de coca y la minería ilegal es un problema no resuelto, pero no resuelto en el Bajo Cauca, en el Nordeste y en buena parte del país. Ahora lo que yo denuncio es que en este momento está incrementándose y ha llegado a niveles que me permiten asegurar que la devastación que hoy se está produciendo en el territorio es la mayor de la historia de Colombia. La minería ilegal y la siembra de coca es un problema en Antioquia, del Chocó, del sur de Bolívar, Córdoba, Santander, los Llanos Orientales y el Meta”.

¿Entonces qué hacer en la zona?

“No hay sino una ruta que es el fortalecimiento de la capacidad y el control territorial del Estado que allí se ha perdido. Eso significa primero el fortalecimiento de la capacidad de la fuerza pública, la capacidad de los organismos de justicia, de la Fiscalía; y en segundo lugar, el fortalecimiento de otras funciones vitales como educación, salud, acueducto y la generación de oportunidades para ingresos y empleos”.

¿Quiénes están detrás de este desastre ambiental en el Bajo Cauca y qué tanto han cambiado los ilegales?

“Desafortunadamente, en estos territorios y en la financiación de estas rentas ilegales cambian las personas y los miembros de las agrupaciones criminales como se cambia de camiseta. Hace tres décadas podían ser las Farc, después los grupos narcotraficantes y paramilitares, algunos de ellos hicieron parte del proceso de justicia y paz. Hoy las organizaciones criminales que hacen presencia en el territorio son el Eln, las disidencias de las Farc y el grupo mayoritario y dominante es el Clan del Golfo. También hay personas que han sido reclutadas en los últimos años. Es impresionante el poder de extorsión e intimidación y de corrupción”.

¿Cuántos municipios están afectados por el paro?

“Hay 12 municipios afectados por el mal llamado paro minero, porque los mineros son extorsionados, son presionados, son amenazados como toda la población. Así como los comerciantes tienen que cerrar, los mineros también tienen que hacerlo y algunos de ellos tienen que marchar. Este es un chantaje por parte de los grupos al margen de la ley. En estos municipios están cerradas las vías, el comercio, el sector educativo. La movilidad está afectada, han tumbado árboles y han atravesado tractomulas y vehículos, además de quemar llantas. Todo eso impide no solo en forma parcial, sino en forma total el tránsito por esas vías, con una enorme implicación sobre el transporte de los ciudadanos, de la salud y las necesidades humanas. La caravana que la Gobernación impulsó el domingo fue obstruida y no se le permitió el paso a pesar de tener ese carácter humanitario para abastecer los territorios”