La sentencia del Ministerio Público en segunda instancia expedida a finales de octubre de 2022 pero que solo se conoció en los últimos días, menciona las penalidades de la funcionaria: “El doctor Valdés, delante de sus compañeros, utilizaba términos descalificando su trabajo tales como: ‘Usted es una caída del zarzo, usted no sabe dónde está parada, usted maneja estos procesos como una panadería’”.

De acuerdo con Vargas —a quien por lo pronto habría que tratar como la “presunta víctima” porque Valdés le dijo a este diario que no desfallecerá para que le quiten el sambenito de acosador laboral— este solía recalcarle que “aquí el que piensa soy yo, usted está es para obedecer”.

Fuera de eso, según la versión de ella a la que le dio crédito la Procuraduría y que validó con cinco testimonios, Valdés no la convocaba a reuniones, no la mandó nunca más de comisión y le encomendó sus funciones a contratistas de la confianza de él. La aisló.

Vargas buscó ayuda psicológica, renunció a sus funciones, más no a su cargo dentro de la carrera administrativa, y lo denunció.

Vargas sostiene que se mantuvo firme a pesar de que no faltaron presiones para que desistiera de la queja, pero no claudicó en los siete años que duró el proceso, con el propósito de que su historia no se repitiera.

No obstante, asevera que en 2018, cuando Valdés se desempeñó como Secretario de Productividad y Competitividad de Antioquia, en la gobernación de Luis Pérez, una contratista la llamó a contarle su propio drama, que parecía calcado. Solo que esta decidió con su esposo renunciar y no darle más largas al asunto porque valía más su bienestar y el de un hijo que venía en camino.

Este jueves al leer la publicación de EL COLOMBIANO sobre lo que estaría ocurriendo en el Parque Arví, a Rusby Vargas se le erizó la piel al remembrar su vivencia con Valdés .