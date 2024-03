¿Fingieron un secuestro? Encontraron en Puerto Valdivia y Yarumal a tres menores que habían desaparecido en Cundinamarca

Salvatore Mancuso lleva tres noches y tres días en una cárcel en Colombia. Su habitación en la cárcel La Picota tiene piso laminado en madera y su cama está lejos de parecerse a las de los demás reclusos. Aunque es pequeña, la base es también de madera, no de metal, y el colchón es grueso. Al lado de la cama tiene una pequeña mesa de noche y hasta un toma corriente cercano desconectado, no se entiende para qué, porque se supone que los reclusos en Colombia no pueden hacer uso de teléfonos celulares