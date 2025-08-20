x

Para pensar el turismo en Medellín, llega el segundo foro Tendencias en el Turismo, ¡participe!

Es la segunda vez que se realiza este foro y se hará en Medellín el 26 y 27 de agosto.

    El foro tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con sede en el Centro Empresarial El Poblado. Foto Camilo Suárez.
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

La próxima semana, el miércoles 27 y jueves 28 de agosto, Medellín realizará el 2° Foro de Tendencias en el Turismo, un evento para analizar los cambios y retos de la industria turística en la ciudad-región, organizado por la Administración Distrital, la Cámara de Comercio de Medellín, Proantioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y Comfama.

En el foro se espera la participación de empresarios, emprendedores, gremios, academia y organizaciones comunitarias que hacen parte del ecosistema turístico de la ciudad. Se hablará de las tendencias actuales del turismo, además de herramientas que identifiquen oportunidades de mercado, estrategias innovadoras y acciones para fortalecer su competitividad y sostenibilidad en el tiempo. Se espera impactar a 250 empresas y 600 personas.

“Los invitamos, el 26 y 27 de agosto, al segundo Foro de Tendencias en el Turismo que se realizará en la Cámara de Comercio, evento en el cual contaremos con panelistas internacionales y nacionales que nos presentarán las tendencias para nuestros operadores, agentes y el sector del turismo; un evento con entrada libre”, dijo la secretaria (e) de Turismo y Entretenimiento, Ana María Mejía.

El acto inaugural será el conversatorio “El turismo en Antioquia: una apuesta interinstitucional con visión de futuro”, en el que participará el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez; el director de Comfama, David Escobar; la gerente del Clúster Turismo, Ana María Palacio; y la presidenta ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez.

Entre otros expertos estarán Antonio Sánchez Santapau (España), consultor ejecutivo IA Turística y Big Data; el vicepresidente de Turismo de Procolombia, Luis Alejandro Dávila; la directora general AnySolution, Dolores Ordóñez; Carlos Alberto Vives Pacheco, asesor del Viceministerio de Turismo; y la directora de Turismo Receptivo Anato, Naudia Wilches.

Según cifras de Migración Colombia, entre enero y mayo de 2025, el país recibió 1,9 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 6,6 % frente al mismo periodo del año pasado. Bogotá sigue siendo el destino más popular, es la puerta de entrada al país preferida por los turistas extranjeros, concentrando el 34,84% del total de visitantes. Le siguen Antioquia, con el 25,65 %, y Bolívar, con el 20,56 %, con sus respectivas capitales, Medellín y Cartagena, como referentes del turismo urbano y cultural.

Durante el foro, la Administración Distrital tendrá un stand en la muestra comercial y el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín -SIT- ofrecerá experiencias lúdicas para acercar al sector turístico a las cifras, el análisis de datos y conocer la importancia que estos tienen para la toma de decisiones.

La inscripción al foro no tiene costo. Si quiere participar o consultar la programación puede hacer por aquí.

