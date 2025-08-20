Grave ola de incendios preocupa en Portugal y España: van tres personas muertas

Un hombre murió en un accidente durante las operaciones contra los incendios en el norte de Portugal, lo que lleva a tres el balance mortal de estos fuegos desde finales de julio, anunció Protección Civil.
La víctima “trabajaba para una empresa contratada por el ayuntamiento de Mirandela” para “ayudar en las operaciones de lucha contra los incendios”, indicó a AFP el comandante Paulo Santos, de la Autoridad Nacional de Protección Civil (ANEPC).
El hombre falleció en un accidente con maquinaria de construcción mientras participaba en el dispositivo contra las llamas.
