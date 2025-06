Hay 95.000 alumnos menos en las escuelas de Antioquia que hace 10 años

En las universidades el fenómeno parece más complejo: la caída en la curva demográfica todavía no alcanza a la edad de los estudiantes universitarios, miles de jóvenes en el país que quieren estudiar no pueden hacerlo porque no hay cupos en las públicas o no tienen plata para las privadas, pero aún así las matrículas en las universidades privadas han caído y hay menos aspirantes para las públicas.

Cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, muestran el segundo número más bajo de matrículas en universidades privadas del país en 2022 desde 2015. Sin embargo, las universidades privadas antioqueñas todos los semestres reciben cientos de solicitudes para becas y programas de financiamiento que no dan abasto.

A eso hay que sumarle que en el último año el Icetex dejó de entregar casi el 80% de los créditos para educación y le quitó el subsidio que históricamente le había dado a las tasas, duplicando el valor de las cuotas para los estudiantes y sus familias.

En respuesta, cinco universidades antioqueñas (Eafit, UPB, EIA, CES y la Universidad de Medellín) se unieron, y a comienzos de este mes lanzaron un fondo para financiar a 2.500 jóvenes en los próximos cinco años (cinco por semestre) con tasas preferenciales y con la oportunidad de pagar hasta el 70% del valor de la matrícula después de terminar la carrera. En menos de un mes, ya van 367 solicitudes de créditos. En universidades como la UdeA o la Nacional, apenas hay cupo para el 10% de los aspirantes. Así que, aún con menos nacimientos, ni en Medellín ni en Antioquia ni en Colombia hay suficiente oferta de educación superior.