Kelly Johana Osorio, madre de familia del Mallarino, alega que desde 2019 les están prometiendo la nueva sede. Dice que los problemas se camuflaron con la pandemia, pero que se han acrecentado con la reubicación de los niños en otros colegios. “Estamos ya cansados de esta situación y no creemos en las respuestas de la Alcaldía. Estamos dispuestos a protestar, a cerrar vías principales si no nos dan soluciones. Como padres no aguantamos más lo que viven nuestros hijos”.

Para conocer qué ha pasado con la estrategia de modernización de las instituciones, EL COLOMBIANO consultó a la Alcaldía de Medellín. De manera escrita, la administración contestó que los seis colegios priorizados están dentro de un convenio con el Ministerio de Educación, entidad que pone el 70% de los recursos a ejecutar.

Según la Alcaldía, los contratistas Mota Engil y Germán Mora Insuasti incumplieron con los cronogramas en 2019. Entonces se abrió un nuevo proceso de licitación. Un año después, los nuevos contratistas iniciaron una verificación de lo que habían dejado los que incumplieron. Pero, argumentó la administración, la pandemia trajo consigo más retrasos.

Pasados dos años, sin embargo, no hay ningún avance en San Antonio de Prado, cosa que los padres de familia no entienden. Las explicaciones contractuales y burocráticas no los satisfacen: “Cada tanto nos citan y nos dicen que ya van a comenzar las obras, que tengamos paciencia. Han sido tantas veces que ya no les creemos nada”, dijo Kelly Johana.

Para la Alcaldía, la actuación de la Secretaría de Educación no es imputable, toda vez que es un proyecto que se adelanta con la Nación, pero lo cierto es que la administración es el enlace para sacarlo adelante. Los padres solo esperan que sus hijos no tengan que seguir padeciendo las incomodidades que hoy padecen sus hijos