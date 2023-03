¿Favores políticos llevaron a hermano de Esteban Restrepo a La Estrella?

En poco más de 16 meses Nicolás, quien aún no ajusta los 20 años, ha firmado cinco contratos con la Secretaría de Salud de La Estrella que suman poco más de $41 millones. Las funciones asignadas hablan más de un perfil profesional en el área de la salud que el contratista, según el nivel de sus estudios, no posee ya que solo ha cursado dos semestres de Biología y cuatro de Química Farmacéutica en una universidad privada.

Nicolás Restrepo Taborda tiene 19 años, no ha tenido experiencia laboral y ya se gana casi $3 millones mensuales, algo que para muchos jóvenes de la ciudad no pasaría ni en sueños.

Las dudas de los documentos

Según los documentos aportados por Restrepo Taborda para la firma de los contratos, sus estudios en los pregrados de Química Farmacéutica y de Biología exigían una “dedicación exclusiva y de tiempo completo”, en un horario diurno, por lo que quedan dudas de cómo cumplía a la vez con sus actividades contractuales.

Otro asunto que no encaja del todo es que la hoja de vida que anexó en el último contrato firmado el pasado 17 de enero, Restrepo aparece cursando el 3° semestre de Biología, pero al indagar con su universidad indicaron que se halla cursando el 2° semestre.

La contratación de Nicolás comenzó a darse coincidencialmente cuando se hicieron evidentes los lazos políticos entre La Estrella y Medellín a través de los políticos liberales Julián Bedoya y Juan Diego Echavarría quienes tienen sus cuotas en la administración de Daniel Quintero. Pero además la amistad entre Julián Bedoya y Esteban Restrepo quedó en evidencia hace una semana, cuando juntos le hicieron una encerrona al exalcalde León Mario Bedoya buscando desestimular la posible aspiración de este último a la Alcaldía de Itagüí.

“Es solo un auxiliar”

Santiago Álvarez es el secretario de Salud de La Estrella y el supervisor de los contratos de Nicolás. Álvarez confirmó los cinco contratos pero indicó que, aunque las funciones suenen muy técnicas, su verdadero objetivo ha sido el apoyo y acompañamiento en eventos de salud.

“Por ejemplo nos ayuda a conseguir los medicamentos de tuberculosis. No es que redacte los informes o haga diagnósticos, porque eso lo hace un profesional. Él lo que hace es que lleva los documentos para que el Laboratorio Departamental asigne los medicamentos, y luego los recoge. Y ya. Él es solo un auxiliar administrativo”, apuntó.

El secretario explicó que cualquier persona que tenga el perfil para hacer una actividad en La Estrella se contrata de forma directa. “Todos los contratistas de la Alcaldía se vinculan por este medio. Por eso nosotros hacemos un estudio previo que el abogado revisa. Y si la persona tiene las capacidades para hacer las labores, se contrata”, agregó Álvarez.

Sin embargo, sobre la contratación directa la norma citada en los contratos señala que las alcaldías pueden contratar la prestación de servicios de apoyo directamente siempre y cuando el futuro contratista haya demostrado idoneidad y experiencia en el área. Esto llama la atención pues cuando Restrepo firmó su primer contrato, no tenía ninguna experiencia laboral.

Álvarez reconoció que, en promedio, Restrepo Taborda se ha ganado sueldos cercanos a los $3 millones mensuales, es decir mucho más de lo que ganan algunos profesionales de la ciudad. No obstante indicó que este valor está dentro de la escala salarial de los bachilleres, auxiliares, técnicos, tecnólogos y estudiantes sin experiencia que laboran en la Alcaldía de La Estrella. “La escala salarial de él es de $3 millones, y la de un profesional es de $3,9 millones. O sea que él no se está ganando lo de un profesional en nuestra escala salarial”, dijo.

Por último, el secretario Álvarez indicó que Restrepo ha cumplido hasta ahora con el eje misional de los contratos ya que él los revisa de forma minuciosa. “Para poder cobrar, todos los contratistas incluyéndolo a él tienen que subir las evidencias. El que no me sube las evidencias no le firmo la cuenta de cobro. Yo me siento con cada uno, y me tienen que poner hasta fotos de evidencia”, puntualizó.

EL COLOMBIANO intentó contactar a Nicolás Restrepo sobre este tema en el número telefónico que anexó a su hoja de vida. Sin embargo, al cierre de la edición desde allí no se había emitido respuesta alguna.

No obstante, en una de las respuestas que hizo públicas el precandidato Esteban Restrepo sobre este tema, indicó que la vinculación de su hermano con La Estrella se debía a que “mi hermanito Nicolás es un genio. La Estrella es el municipio en el que él creció y estudió su bachillerato. Fue contratado por ser un teso”.