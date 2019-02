Anterior gerente de EPM rompe silencio sobre Hidroituango

En la primera mitad de esta década tuvieron lugar los hitos claves de la contratación y desarrollo del proyecto hidroeléctrico más grande en la historia del país.

El 30 de marzo de 2011 se firmó el contrato Boomt (siglas en inglés de construcción, operación, mantenimiento y operación) entre EPM y la sociedad propietaria de Hidroituango. A su vez, el 28 de agosto de 2012, EPM adjudicó al Consorcio CCC Ituango la construcción de las obras principales. La otra fecha clave para entender los antecedentes de la obra, en contingencia desde abril pasado, fue el 23 de diciembre de 2015, cuando se firmó un plan de aceleración para recuperar el atraso que tenía en ese momento.

Juan Esteban Calle Restrepo estaba al mando de EPM cuando ocurrieron los dos últimos acontecimientos. Por primera vez, desde que el proyecto entró en crisis, el exgerente habló de su administración.

Usted termina gestión el 31 de diciembre de 2015, ¿cómo dejó a Hidroituango?

“No dejé sino que dejamos. Me devuelvo en la historia a los orígenes de EPM con la construcción de Guadalupe I, que permitió la industrialización de Antioquia y fue la base de las empresas insignias de nuestro territorio. EPM construyó un 25 % de la generación hidráulica de este país e Hidroituango es el proyecto que más y mejor se ha acometido en Colombia. Más de 50 años, décadas de estudio del potencial del Cauca Medio por medio de la élite de la ingeniería colombiana y mundial. Me considero parte de ese grupo grande que hizo viable el proyecto que será realidad”.

¿En qué hitos participó?

“El primer hito importante fue la llevada del proyecto al balance de EPM. Cuando el Gobierno Nacional le niega a EPM ser una zona franca, tomamos la decisión de llevar el proyecto al balance para poder utilizar el contrato de estabilidad jurídica que tenía la compañía para sus proyectos de generación. Eso facilita otro hito que es el plan de inversión social adicional en el territorio, lo que cambió la realidad de los 12 municipios de área de influencia”.

“La adjudicación del contrato de obras principales fue una situación internacional que inició en 2011 antes de que llegara y que yo concluí. Contó con el acompañamiento de la Procuraduría Nacional. Se adjudicó el contrato al consorcio que tenía la mejor propuesta, que era liderado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H. En ese momento todas las firmas de construcción de Brasil contaban con la más alta reputación. El escándalo de Lava Jato es de 2014. En 2012 no había manto de duda sobre las brasileñas. Camargo Correa había construido tres de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo: Itaipú, 14.000 megavatios; Belo Monte, de 11.000 megavatios; y Simón Bolívar, 10.000. Cada una, mínimo, cuatro veces Hidroituango. El mismo consorcio había construido Porce III. El equipo que estudió esa adjudicación es de profesionales de la más alta integridad. No me queda duda sobre la transparencia en la adjudicación”.

Entre los oferentes también estaba Odebrecht...

“¿Qué hubiera pasado donde se le hubiera adjudicado el contrato a ellos? Odebrecht estaba liderando uno de los consorcios. Estoy tranquilo con la adjudicación, creo en la transparencia de EPM”.

Pero la Contraloría está investigando todos los contratos del proyecto...

“Es más que bienvenida esa investigación, no me cabe ninguna duda de que la adjudicación fue transparente”.

Puede leer: A Hidroituango solo lo investigará la Contraloría General en Bogotá

Cuéntenos sobre el plan de aceleración de obras firmado en diciembre de 2015

“Lo llamo el plan de desatraso del cronograma. Desde 2008 existe el compromiso de que el 1 de diciembre de 2018 el proyecto tendría que estar generando. Muchos hablan de energías renovables no convencionales, pero para reemplazar la energía de Hidroituango se necesitan entre 6.000 y 9.500 megavatios de energía fotovoltaica que, para ser instalados, necesita entre 6.000 y 9.000 hectáreas e interconectarlas. No se hará en pocos años. La gran realidad es que Colombia tiene que avanzar hacia energías renovables, pero necesita seguir desarrollando energía hidráulica. Cuando se firma el contrato Boomt, y pasa del Idea a EPM, viene con atrasos por orden público y otros temas. Llega con retos de cronograma, se da la desviación del río Cauca y se encuentra que es muy difícil la instalación de compuertas en los túneles de desviación. Los ingenieros recomiendan la galería auxiliar de desviación y dicen que es relevante y viable alcanzar mejores rendimientos en la construcción de la presa. Esa decisión contaba con los avales de ingeniería en toda la cadena de aprobación del proyecto”.

¿Bajo qué argumentos se aprobó ese plan?

“Es una recomendación técnica de ingeniería que nace de los equipos técnicos del proyecto: board de expertos de EPM y del constructor. Acaban aceptando unánimemente los órganos de gobierno de EPM, así como los órganos gobiernos de la sociedad. Aprobaron que la inversión en ese plan fuera parte del Boomt. Se aprobó con los votos de los representantes del departamento. El racional fue que la no entrada en operación del proyecto le costaba $4 billones al año al país y $1.8 billones a los socios del proyecto. El plan tenía una comisión de éxito de $70.000 millones por cumplir el hito de generar en 2018. Esa misma cláusula la tuvieron Porce II y Porce III, una práctica usual en estos proyectos. Si hace la cuenta, $70.000 millones contra $4 billones eran días de generación. ¿Cuánto vale la recuperación del cronograma? Cerca de 450.000 millones, $250.000 la galería auxiliar de desviación y el plan de recuperación, cuyo corazón era el mejoramiento de los rendimientos en la presa, valía casi $230.000. Eso, contra $4 billones, era una decisión absolutamente racional. En ese hito participamos todos los socios del proyecto. Los ingenieros de EPM dicen que la galería auxiliar nunca fue ruta crítica, ahí no se aceleró nada. Los rendimientos se aumentaron en la presa”.

Frente a los cuestionamientos que ha hecho el gobernador de los errores constructivos, ¿usted qué controvierte?

“Creo que este es un proyecto del departamento y de EPM. No hablo por mí, considero que hay que defender un territorio que es Antioquia, una empresa que es EPM y un proyecto que es Hidroituango. Las personas somos circunstanciales en esos más de 65 años de historia y en los 50 años de historia que lleva el proyecto”.

Pero él habla de ocho errores constructivos...

“Todo se hizo con la mejor buena fe, tratando de acertar en todo y utilizando los millones de neuronas de los mejores ingenieros, tanto de Colombia como del mundo. Sinceramente, yo creo que todo en el proyecto se hizo bien. Estamos esperando el estudio de causa-raíz que va a ser muy importante porque, obviamente, como Colombia necesitamos saber qué pasó y sentimos un dolor inmenso viendo, tanto el sufrimiento de las comunidades, como las afectaciones al ecosistema del Cauca. Lo que hay que tener en cuenta es que esas 100.000 personas que viven en el área de influencia del proyecto, que estaban hace 10 años en un territorio absolutamente olvidado, donde no había presencia del Estado, donde no había sino cultivos ilícitos, minería ilegal y violencia, hoy tienen un futuro infinitamente mejor. Sí es lamentable ver la incertidumbre que han tenido, pero la gran realidad es que la empresa ha manejado de una forma impecable una emergencia muy compleja”.

Le puede interesar: Los 50 años de la historia de Hidroituango

En uno de los 35 hallazgos de la Contraloría, una auditoría de mayo de 2018, se afirma que esa galería auxiliar se empezó a construir sin licencia ambiental...

“Primero estaba contemplado construir las compuertas. Una vez se realizan los túneles de desviación y se encuentran con la realidad del terreno, desde el punto de vista de la ingeniería dicen que hay una dificultad enorme en la instalación de esas compuertas y la solución técnica de ingeniería, utilizando los mismos estándares y parámetros constructivos, fue la galería auxiliar de desviación. Es una decisión que desde el punto de vista de ingeniería tenía todo el sentido, porque si no el proyecto tenía ahí una dificultad gigantesca. Los lineamientos de mi gerencia y los valores que retumban en los corredores de EPM, que son trabajo y rectitud, exigen un apego absoluto a las normas, a la regulación y a la ley. Siempre entendió que el proyecto tenía todos los licenciamientos ambientales en orden. Hay una investigación en estos momentos sobre los temas procedimentales en el licenciamiento ambiental de la galería auxiliar de desviación. Esa investigación se tiene que concluir y EPM tiene que dar las explicaciones del caso, pero fue un tema procedimental. Si ahí hubo algún tipo de mal manejo e irregularidad, esas personas tienen que dar una explicación”.

Hay una diferencia de nueve meses entre el comienzo de la construcción de la galería y la licencia ambiental...

“Por eso digo yo: tendrán que dar las explicaciones del caso en ese tema procedimental. Pero también es importante resaltar que esa galería auxiliar de desviación tiene hoy licencia ambiental de la Anla”.

Pero fue posterior al inicio de su construcción...

“Pero es un tema puramente procedimental, no se pueden confundir las cosas. Yo no conozco los resultados de la investigación pero si hubo algún tipo de atajo o de irregularidad o de falsedad o de mentira de algún funcionario en el trámite de esas licencias ambientales, pues le tiene que caer todo el peso de la ley. No se le puede vender la idea al país de que ese tema procedimental es la causa de la emergencia que atraviesa el proyecto”.

Lo que pasa es que finalmente termina fallando esa galería auxiliar de desvío...

“Y por eso se está esperando el informe causa-raíz, pero la galería auxiliar de desvío cuenta con las bendiciones técnicas en todas las cadenas de aprobación del proyecto”.

Usted dice que las decisiones del plan de aceleración, las tomaron en conjunto...

“Todos los hitos relevantes del proyecto se tomaron en comunión entre los socios del mismo; departamento de Antioquia y EPM. En el acta de aprobación de lo que yo llamo el plan de recuperación del cronograma, están los votos de los representantes del departamento y de los representantes de EPM. Ese proyecto ha sido uno de los proyectos donde hemos dado ejemplo de que se puede trabajar conjuntamente. Es muy bonito que Antioquia sea socio de Hidroituango, porque le está dando ejemplo al país de reemplazar rentas del licor y loterías por rentas limpias como la generación hidráulica”.

Anteriores miembros directivos de la sociedad dicen que EPM fue el que tomó todas las decisiones técnicas.

“La verdad es que se tomaron conjuntamente y este proyecto va a salir adelante. Cuando la primera turbina esté generando habrá comunión otra vez entre los socios de este proyecto porque las personas son circunstanciales”.

Otro de los señalamientos del gobernador es que las decisiones que generaron la contingencia se dieron en administraciones pasadas, ¿qué responde a eso?

“Yo sigo con mi visión de que EPM no es una empresa de periodos. Cómo serán las cosas de bien hechas que es relevante ver que no somos solo nosotros. Ese proyecto se aseguró y se reaseguró, pero no en cualquier parte, se reaseguró en el mercado de Londres que es el más sofisticado del mundo. Allá no reaseguran un proyecto si no cumple absolutamente con todo, empezando por lo técnico, entonces tienen la ventaja de que conocen proyectos en todos los países del mundo. Igual con los financiadores; si las cosas fueran como están diciendo, ¿quién le hubiera aprobado una línea de crédito a EPM de 750 millones de dólares el pasado noviembre?”.

Lea aquí: ¿Se recuperará el río Cauca del bajón de su caudal?

¿Qué opina de la afectación ambiental por el cierre de la segunda compuerta?

“Todo es duro. Cada momento de esos de Hidroituango nos duele a todos, pero yo creo que afortunadamente la crisis está muy bien manejada. La escala de valores la tienen absolutamente clara y la comparten totalmente: la vida, las comunidades, el ecosistema y el proyecto. Y yo creo que es reparar, tanto lo que está pasando en la cuenca del río Cauca, como las afectaciones a las comunidades”.