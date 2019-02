Nuevo round entre Gobernador, Alcalde y EPM por Hidroituango

La tregua que el gobernador Luis Pérez parecía haber dado en sus cuestionamientos a EPM y al alcalde Federico Gutiérrez terminó y volvió a encender la polémica con señalamientos de supuestas verdades ocultas por parte de la empresa y el mandatario de Medellín, quien respondió exigiéndole objetividad.

El pasado 11 de enero Pérez, junto a Gutiérrez y el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, anunció el hallazgo de un socavón en el proyecto. En ese momento parecían hablar un mismo lenguaje, sin embargo poco más de un mes duró esa sensación de cooperación y este martes volvieron los dardos: “No hay nada más sano que la verdad”.

Según el gobernador, tanto EPM como el alcalde de Medellín perdieron liderazgo en el manejo de la información, lo que ha generado suspicacias en la opinión púbica: “He pedido a EPM que recupere le liderazgo, porque cuando lo pierde todas las voces son importantes”, anotó.

Pérez cuestionó que en una reunión con el presidente Iván Duque los informes de EPM mostraban como “si no pasara nada, que todo estuviera bien”. Añadió que la realidad en la zona aguas abajo del proyecto era dramática y a las les tocó aguantar hambre”.

Respecto a las opiniones del gobernador, el alcalde Gutiérrez recordó que la prioridad siempre ha sido salvaguardar las vidas de las comunidades, luego el medio ambiente y después el proyecto.

“Pido prudencia y responsabilidad a personas e instituciones que opinan sobre un tema tan delicado como este. Hablamos de un proyecto que desde que comenzó la emergencia la hemos atendido y ha existido la capacidad técnica para ir superando la crisis y eliminar los riesgo de las comunidad”, indicó.

El alcalde, a su vez, se refirió al gobernador y expresó que “en algunas oportunidades no se ha dicho la verdad y en ese sentido es importante que cuando se hable sobre este tema en aspectos técnicos que se sea muy preciso”.

Agregó que “está de por medio la reclamación de un seguro y por eso también hay que ser responsable, y sobre todo cuando se trata del dueño, en la gran porción, (la Gobernación de Antioquia), lo que significa un proyecto como este que no es solo para Antioquia es de una empresa pública, capital 100 por ciento público, que se ha construido a lo largo de 64 años y que le ha brindado desarrollo a Medellín, Antioquia y a otras regiones del país. Que representa el 17 por ciento de la energía de Colombia”.

Polémica por informe de Gobierno de Estados Unidos

Otro cuestionamiento de Luis Pérez fue el del informe del Gobierno norteamericano sobre el estado del proyecto, del cual, dice, no se le ha presentado a los organismos de control e investigación colombianos y que a pesar de no haber contado con el suministro de toda la información por parte de EPM revela incumplimiento de estándares internacionales en la presa.

Para el gobernador, el informe no revela el impacto que tendría en el macizo la utilización de explosivos para el destaponamiento de túneles, “porque no le reportaron esa situación a los expertos americanos que realizaron el análisis”.

“Recibí, como gobernador, el informe de Estados Unidos en tres veces: una primera me reuní en privado con ellos en Hidroituango, una segunda vez, (me dieron) una muy larga exposición del informe verbal, y luego el ministro de defensa me lo envió (el informe) que ayer (lunes) lo saqué por la controversia que se generó”.

Sobre este punto, el gerente de EPM, Jorge Londoño, afirmó que el cuerpo de ingenieros del comando sur de Estados Unidos llegó al proyecto por un acuerdo con el Gobierno Nacional y el informe que produjo esta comisión se lo entregó a la Presidencia de la República y este lo compartió con EPM.

“Este informe era de análisis de riesgo, no detallando el estado del proyecto”, sentenció.