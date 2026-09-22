Video| Una embarcación que intentó evitar a un hipopótamo pasó justo sobre el animal en el río Nare: ¿cuál es el nuevo plan de manejo?

Sigue creciendo el miedo por la presencia de hipopótamos en el río Nare. Un video grabado desde un puente muestra cómo una embarcación intenta esquivar un hipopótamo y termina pasando justo por encima de él. Desde la orilla, varias personas gritan desesperadas para advertir la presencia de estos animales, y segundos después ven con asombro cómo la cabeza de un hipopótamo sale del agua por el mismo punto por el que un par de segundos antes la barca había zurcado. Ese video se hizo público en medio de una lucha ciudadana en los juzgados, para ordenar a las autoridades tomar acciones para proteger a la ciudadanía. Juber Martínez Giraldo, abogado y residente de Puerto, interpuso una tutela por los derechos de los 23 estudiantes que usan el río como ruta escolar. “En esa ruta precisamente donde está el hipopótamo adulto ahora, transitan 23 niños hacia la escuela”, explicó Martínez. El 8 de septiembre, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío le dio la razón y ordenó medidas urgentes de protección. Pero ahora la tutela creció. Norman Ferney Vélez Daza, otro de los promotores de la acción judicial, la impugnó para que las medidas no cobijen únicamente a los menores, sino también a pescadores, operadores turísticos, familias ribereñas y demás personas que dependen del río para su sustento. “Buscamos que también se establezcan mecanismos de prevención y alerta temprana y acciones para que esta situación no vuelva a suceder”, señaló Vélez. EL COLOMBIANO conoció que este martes 22 de septiembre, el Ministerio de Ambiente tendrá una reunión decisoria con autoridades ambientales como Cornare, Corantioquia y demás, para establecer un nuevo plan de manejo con los hipopótamos.

Lo que ordenó el juez y lo que falta

El fallo inicial estableció varias obligaciones concretas. Corantioquia tiene un mes para realizar una valoración técnica del llamado “Grupo Nare” —el hipopótamo o conjunto de hipopótamos que rondan el río— y determinar la medida de manejo “necesaria, eficaz, viable y proporcional”. Una vez definida la acción, tendrá otro mes para ejecutarla. El juez fue explícito en no ordenar directamente el sacrificio, la captura ni el traslado: esa decisión quedó en manos de la autoridad ambiental. Además, Corantioquia deberá instalar señalización preventiva en sectores como Puente de la Soná, Islitas, Canteras, Gaticos, La Pesca y La Coqueta, e implementar un sistema local de alerta temprana y una línea permanente para reportar la presencia de los animales. La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Puerto Nare y la empresa de transporte fluvial también recibieron órdenes relacionadas con la seguridad de los estudiantes, incluyendo evaluar si medidas como una embarcación guía o la restricción de viajes nocturnos son suficientes. La impugnación de Vélez busca que ese radio de protección se amplíe. Según información incorporada al proceso judicial, el Grupo Nare estaría conformado por cerca de cinco individuos en fase de expansión, lo que convierte el problema en una amenaza que va mucho más allá de la ruta escolar.

La cotidianidad cambió con los hipopótamos

El miedo ya es cotidiano en el cañón del Nare. Los pescadores han avistado a los animales demasiadas veces. Las tradicionales salidas dominicales a charcos prácticamente desaparecieron. El turismo en balsa, que era el principal atractivo del cañón, está suspendido. Muchos pescadores mayores de 50 años lo piensan dos veces antes de salir a trabajar de noche. El caso del río Nare no es el único. En Puerto Triunfo, que alberga al 65% de la población de hipopótamos del país, el alcalde Franklin Portillo enfrenta demandas por responsabilidad civil tras ataques documentados. En 2020, el campesino Luis Enrique Díaz fue atrapado entre las fauces de un hipopótamo que le dejó costillas rotas, una pierna fracturada y un pulmón perforado; no volvió a trabajar. En 2021, John Saldarriaga vivió un episodio similar mientras pescaba. La fascinación también existe. Algunas familias han intentado adoptar crías. Cornare informó sobre una hembra bebé rescatada en el corregimiento La Sierra: una familia de pescadores la cuidó cuatro días con leche en teteros y vegetales antes de que llegaran las autoridades. La cría no sobrevivió. Martínez advierte además que existe un mercado ilegal: ha visto publicaciones de personas ofreciendo comprar “hipopótamo pequeñito”.

Sin plan, sin recursos, sin decisión

El panorama nacional tampoco ayuda. El nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, descartó continuar con el plan de eutanasia de 80 ejemplares que había anunciado la gestión anterior. La decisión generó rechazo en la comunidad científica: el biólogo Germán Jiménez advirtió que el plan contemplaba alternativas complementarias y que cada mes que pasa reduce las ventanas de acción. Cornare tampoco recibió los recursos que el Gobierno anterior había destinado para el plan de choque. La opción del traslado al santuario Vantara, en India, tampoco se concretó. Aunque la organización India habría propuesto su traslocación a África o la construcción de un centro de cuidado permanente en Colombia, los expertos cuestionan esto por múltiples obstáculos: la pobreza genética de los animales colombianos —descendientes de apenas cuatro ejemplares introducidos por Pablo Escobar— enfermarían a los africanos, que en el continente en donde son nativos están vulnerables a la extinción. Además, solo la captura costaría al menos cinco millones de dólares y el viaje tendría un índice del 50% de mortalidad esperada por el estrés del traslado. También señalan que construir un centro de cuidado permanente en el país implicaría destinar recursos año a año a una especie invasora mientras cientos de especies endémicas y nativas quedarían relegadas. Lea más: ¿Se arrepintió? Vantara no se llevará los 80 hipopótamos a India y propone “traslado a África” Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas