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¡El colmo! como si nada estos dos delincuentes atracaron a una familia en restaurante de la vía Medellín - Bogotá: quedó en video

Un atraco a mano armada en un estadero de la autopista Medellín-Bogotá, jurisdicción de Guarne, quedó registrado en video. Tras el hurto a cuatro clientes, el gobernador Andrés Julián Rendón ofreció hasta $50 millones de recompensa por información de los delincuentes.

  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información efectiva que permita capturar y judicializar a los dos delincuentes. Foto: Cortesía
    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información efectiva que permita capturar y judicializar a los dos delincuentes. Foto: Cortesía
  • ¡El colmo! como si nada estos dos delincuentes atracaron a una familia en restaurante de la vía Medellín - Bogotá: quedó en video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un nuevo atraco a mano armada fue perpetrado en un establecimiento comercial en Antioquia, esta vez en la autopista Medellín Bogotá, jurisdicción de Guarne.

El hecho, que quedó registrado en video, se produjo este lunes en un estadero, ubicado a orilla de la carretera, en una zona de alto tráfico en el Oriente antioqueño.

Allí, dos hombre llegaron en una motocicleta negra. Se bajaron del vehículo, sin quitarse los cascos, e ingresaron al local. Luego se dirigieron a una mesa en la que departían cuatro personas.

Uno de los delincuentes desenfundó u revólver plateado y le apuntó a sus víctimas, despojándolos de sus pertenencias. El otro sujeto ayudaba a guardar los objetos.

En video: Así fue el atraco en el restaurante de la Medellín - Bogotá

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su indignación y pidió a la comunidad ayudar con información para capturar a los delincuentes.

”Ayúdennos a cazar a estos delincuentes. Ayer, estos dos pistoleros amenazaron y robaron a una familia en un restaurante de Guarne. Las cámaras del Nodo Departamental de Seguridad captaron la secuencia completa del crimen”, indicó

El mandatario, ofreció 50 millones de pesos de recompensa por información que permita a las autoridades capturar y judicializar a los atracadores.

¡El colmo! como si nada estos dos delincuentes atracaron a una familia en restaurante de la vía Medellín - Bogotá: quedó en video

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde ocurrió el atraco a mano armada registrado en video?
El robo se perpetró en un estadero ubicado sobre la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne, Oriente antioqueño.
¿Cuánto ofrecen de recompensa por los asaltantes de Guarne?
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información efectiva que permita capturar y judicializar a los dos delincuentes.
¿Cómo operaron los delincuentes en el estadero de Guarne?
Los dos hombres llegaron en una motocicleta negra, ingresaron con los cascos puestos al establecimiento y, amenazando con un revólver plateado a los clientes de una mesa, los despojaron de sus pertenencias.
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