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¿Se arrepintió? Vantara no se llevará los 80 hipopótamos a India y propone “traslado a África”

Nunca hubo una solicitud formal de Vantara para trasladar los hipopótamos a India. En cambio, el centro propuso llevar algunos ejemplares a África o construir en Colombia un “centro especializado” para su cuidado de por vida.

  • Anant Ambani, multimillonario indio y fundador de Vantara, propuso recibir en India a 80 hipopótamos de Colombia. Foto: Getty / Juan Antonio Sánchez
    Anant Ambani, multimillonario indio y fundador de Vantara, propuso recibir en India a 80 hipopótamos de Colombia. Foto: Getty / Juan Antonio Sánchez
  • Hipopótamos en el Magdalena Medio, donde la población de esta especie invasora continúa expandiéndose. Foto: Camilo Suárez
    Hipopótamos en el Magdalena Medio, donde la población de esta especie invasora continúa expandiéndose. Foto: Camilo Suárez
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Si lo recuerda, hace unos meses Anant Ambani, uno de los hombres más ricos de Asia, planteó trasladar 80 hipopótamos a Vantara, su centro de conservación en India, con la intención de evitar la eutanasia contemplada por el Ministerio de Ambiente para controlar la especie invasora. La iniciativa generó atención internacional, pero no avanzó hasta convertirse en una solicitud oficial.

Ahora, según pudo establecer El Espectador tras revisar las comunicaciones entre ambos gobiernos y consultar a Vantara y a investigadores que conocen el proceso, el traslado de los 80 hipopótamos de “Pablo Escobar” nunca fue radicado ante las autoridades competentes.

En contexto: El multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia

El ofrecimiento se conoció hace aproximadamente cuatro meses, cuando Vantara manifestó su disposición de recibir a los animales y evitar su eutanasia. El Gobierno colombiano consultó entonces a la autoridad CITES de India sobre los requisitos para un eventual traslado. La respuesta fue que los hipopótamos podían ingresar si cumplían los permisos y certificaciones correspondientes, pero aclaró que no existía una solicitud de importación.

Con esa respuesta, el Ministerio de Ambiente en cabeza de Irene Vélez, pidió a Vantara presentar una propuesta técnica formal para iniciar la evaluación en ambos países. Sin embargo, esa solicitud nunca fue radicada.

Tras una visita de expertos de Vantara al Magdalena Medio en julio, el centro modificó el alcance de su propuesta. En respuesta escrita a El Espectador, aseguró que nunca tomó una decisión sobre el traslado de los hipopótamos y que tampoco presentó solicitudes para hacerlo.

Lea más: Cuatro razones que explican por qué es improbable mandar 80 hipopótamos ‘colombianos’ a la India

Ahora plantea dos alternativas: crear en Colombia un centro especializado para el cuidado de por vida de estos animales o estudiar su traslado a zonas de África donde la especie es nativa.

Ambas posibilidades son cuestionadas por investigadores colombianos. El biólogo Germán Jiménez considera que construir una instalación de ese tipo implicaría destinar territorio y recursos durante décadas para una especie invasora. La bióloga Nataly Castelblanco también advierte que mantener a los animales confinados no resolvería los efectos que ya producen sobre los ecosistemas.

El traslado a África genera otra preocupación. Los hipopótamos colombianos descendientes de cuatro ejemplares introducidos décadas atrás por el narcotraficante Pablo Escobar, presentan problemas de diversidad genética. Llevarlos a poblaciones silvestres africanas podría representar un riesgo para esas poblaciones.

Le puede interesar: Así es Vantara: El refugio de más de 1.400 hectáreas en India que quiere salvar a los hipopótamos de Colombia de la eutanasia

Hipopótamos en el Magdalena Medio, donde la población de esta especie invasora continúa expandiéndose. Foto: Camilo Suárez
Hipopótamos en el Magdalena Medio, donde la población de esta especie invasora continúa expandiéndose. Foto: Camilo Suárez

Por eso, los científicos consultados consideran que la alternativa debe ser aplicar el plan de manejo de hipopótamos presentado en 2024, que contempla confinamiento, translocación y caza de control.

El debate ocurre mientras la población de hipopótamos continúa creciendo y ampliando su área de distribución en Colombia. Un estudio elaborado por el Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional estimó que para 2022 había alrededor de 169 ejemplares en el país y advirtió que, sin medidas de control, la cifra podría superar los 500 individuos en 2030 y los 1.000 en 2035.

Vantara, por su parte, aseguró que mantiene su disposición a apoyar a Colombia y rechazó que esté condicionando esa ayuda a que el Gobierno descarte la eutanasia.

Siga leyendo: Video | Nuevo susto con hipopótamo: corrió detrás de un carro en plena vía del Magdalena Medio

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