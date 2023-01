“En el momento no me generaron desconfianza, incluso nos fuimos dialogando en el trayecto. En contadas dos cuadritas me intimidaron con arma de fuego, un arma cortopunzante y me amarraron de pies y manos”, reconstruyó el conductor, agregando que, tras atarlo, sus captores lo arrastraron al asiento trasero y lo tiraron al suelo del carro, para que los demás vehículos en la vía no lo vieran.

Sin saber a donde era llevado, el conductor explicó que su principal golpe de suerte se produjo cuando sus secuestradores se desplazaban por la carrera 65, en donde una de las llantas del carro se pinchó.

”En el trayecto, gracias a Dios, al vehículo se le chuza una llanta, lo que hace que los sujetos se pongan aún más nerviosos y sobre toda la 65 una patrulla de la Policía hace el pare del vehículo”, contó.

Y es que por pura coincidencia, dos patrulleros que vigilaban esa calle terminaron a escasos metros del vehículo en el que se cometía el crimen.

El policía Daniel Orejuela, uno de los uniformados que atendió la situación, precisó que mientras patrullaba por la calle junto a su compañero, una persona se acercó y los alertó sobre el vehículo, indicándoles que venía desplazándose en zigzag y las personas que lo conducían se veían sospechosas.

Sin dudarlo un segundo, los policías se dirigieron al vehículo y le ordenaron a sus ocupantes detenerse para una inspección. En aquel momento, retomó el conductor, sus secuestradores lo levantaron súbitamente del piso y lo sentaron en la silla, buscando no levantar sospechas.