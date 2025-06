De la reforma no sale la plata para pagar bono de los adultos mayores: Juan David Correa

“Creo que lo más importante es que la Corte Constituciona l se pronunció. Es decir, hubo una definición que estábamos esperando, porque si no hubiese sucedido, la ley habría comenzado su vigencia el 1 de julio. Y eso habría representado, desde el punto de vista operativo, una gran complejidad, iniciar un proceso con cambios importantes, como los que plantea la reforma, en un momento en el que la Corte aún no había indicado cuáles eran los pasos a seguir.

“Ha sido un desafío. Lo primero que puedo decir es que en Protección estábamos listos para iniciar con todas las definiciones que hasta ahora se habían establecido en los decretos. Estábamos preparados para arrancar. Sin embargo, el gran desafío es que todo el sistema estuviera listo. No conozco con exactitud el estado de avance de Colpensiones, pero tanto en Protección como en los demás fondos, se hizo un esfuerzo de mucho tiempo para implementar todo lo necesario en plataformas tecnológicas y en procesos operativos, con el objetivo de estar listos para el 1 de julio. Pero obviamente hoy hay un stand by , a la espera de lo que decidan tanto la Cámara como la Corte Constitucional.

“Ha sido un año y medio de mucho trabajo, con todos nuestros equipos enfocados tanto en preparar tecnológicamente la operación como en enseñarle al país qué implicaría este nuevo modelo. Protección ha invertido cerca de 8 millones de dólares para poner a punto todos los procesos que exige lo definido en la reforma pensional. Y hemos desarrollado también espacios de conversación, canales pedagógicos y herramientas tecnológicas que permitan a nuestros clientes, y no clientes, entender cómo los impactaría la reforma según su perfil.

“ Uno de los puntos que la Corte Constitucional dejó activos, aun al devolver la reforma a la Cámara, es precisamente la selección de ACCAI (administran el componente complementario del ahorro individual). Ese proceso comenzó el 16 de enero y luego se realizó una asignación aleatoria. Gracias a eso, unos 180.000 colombianos eligieron a Protección como su ACCAI, en caso de que la reforma entre en vigencia. Esa decisión quedó firme y fue ratificada por la Corte como una excepción que sigue vigente. Quienes ya hicieron su elección, no deben volver a hacer ningún trámite. Si la reforma entra en vigencia, su decisión queda válida y activa, y no tendrán que repetir el proceso”.

“Eso aún no empieza a funcionar. Por ahora, el sistema pensional colombiano sigue funcionando bajo la Ley 100. Estas personas que eligieron su ACCAI están, digamos, marcadas en el sistema. Es decir, ya hicieron su elección, y si la ley entra en vigencia, no tendrán que repetir ese proceso. Pero solo hasta ese momento —cuando entre en vigor la reforma— comenzará a aplicarse ese nuevo esquema de cotización proporcional que plantea el proyecto. Por ahora, y esto es muy importante para todas las personas que nos están leyendo, todo sigue igual. El sistema continúa operando como hasta ahora, hasta tanto no se defina lo contrario”.

