Entre los cafetales de Antioquia, venezolanos hallan refugio en el exilio

“El momento más difícil fue cruzar el alto de La Línea, me tocó andar mucho, casi toda la subida. Para quitarle peso a la maleta botaba la ropa y los zapatos sucios. Entonces terminé caminando Colombia en chanclas”.

De pies cansados sabe Osward José Alejo , natural del estado de Portuguesa, en el centroccidente de Venezuela. Él, cocinero de 26 años, no aguantó la asfixia de un país en crisis y templó velas.

Óscar Ramos , compañero de Sara, dice que estarán hasta el final de la cosecha, quizá febrero. Después, Dios proveerá. “Quiero sacar el permiso para trabajar en Medellín o Bogotá. No nos podemos rendir ahora, hay que seguir dando bola”.

“Al papá del niño casi lo matan llegando a Medellín, estábamos durmiendo afuera de una panadería y llegaron unos hinchas drogados. Lo obligaron a subirse la camiseta buscándole tatuajes”, narra. Cuenta que “en Medellín me propusieron trabajo en prostitución y venta de drogas pero nosotros somos gente honrada”.

“No me acuerdo bien porque salí muy estresada, muy atormentada”, dice, intentando explicar el olvido en el que se convirtió su desarraigo.

Osward cuenta lo complejo que fue llegar a coger café sin haber trabajado en el campo. Con tierra en las manos, guantes empapados y la cara cubierta con una camiseta vinotinto, dice que no está amañado porque él es de tierra caliente. “Pero vine a guerrear. El único forastero de mi familia soy yo, por obstinado, ojalá fuera por aventurero. No sé para dónde sigue la vida, pero se compone Venezuela y me voy. Estoy de paso. Se murió mi cuñado ayer, ni pienso llamar, ¿para qué?”.

“Le mando $100.000 a mi familia, que son al cambio unos 740.000 bolívares, más de dos salarios mínimos mensuales. Acá seguiré porque no es fácil recoger el pasaje para ir por mi familia. Todo es difícil para el migrante”.

La jornada comienza a las 4:30 de la mañana. Roger es el primero en ponerse en pie y con sus manos suena una diana imaginaria para despertar a sus compañeros. ¡A levantarse que la tierra es para quien la trabaja! Cubiertos de arriba abajo, con bluyines sucios, camisetas manga larga, pasamontañas porque la plaga es violenta, y hasta plásticos porque si llueve no se puede parar, el ejército de chapoleros rastrilla la loma desde la marca que pone el jefe.

Con bromas y gritos “que vamos a la guerra”, empieza la recolección. Las manos se mezclan con las ramas y los granos se acumulan en silencio. Primero llenan el tarro que pende del cinturón y este a su vez alimenta los bultos que cada uno lleva a una pesa al final de la jornada. Cada día trae su afán y su bulto.

“Yo vengo del estado Lara, de Morán, parroquia Bolívar en la calle 15”, dice, sin pausa, José Miguel Meléndez de 27 años, como quien aclara de entrada que su vida está en otra parte. Con las últimas ganancias que obtuvo de un sembrado de tomate emprendió el viaje a Colombia.

Su moneda de cambio fue el café. Con el grupo que venía acomodó 13 bultos en la buseta y los vendió en Cúcuta. “Ya los bolívares no valen nada, el café sí”. Cuenta que un venezolano se está ganando casi un dólar a la semana, lo mismo que cuesta una libra de arroz. “Lo más difícil es estar lejos de mi hija de siete años, de mi abuela y de la calle 15”.

En el mismo trecho donde trabaja Miguel está José Álvarez, del estado de Anzoátegui. Duró cinco días caminando desde Cúcuta siempre con el rostro presente de su hija a quien dejó al cuidado de sus padres. No se comunica hace dos meses porque el celular no prende y en estos tiempos no hay modo de comprar uno.

“Pero no queda sino seguir adelante, no me voy a ir porque tengo un propósito: conseguir una carreta para vender frutas en la ciudad” .