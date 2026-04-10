El principal hospital del occidente antioqueño se declara en alerta por crítica sobreocupación

La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia informó en un comunicado que no hay camas disponibles para nuevos pacientes que requieran hospitalización prolongada, mientras que el servicio de urgencias atiende a casi el doble de las personas para las que fue diseñado.

Según la institución, el área de hospitalización ha alcanzado el 100 % de su capacidad, mientras que el servicio de urgencias se encuentra en una situación más grave, con un 145 % de sobreocupación, es decir, trabajando mucho más arriba de la capacidad técnica para la que está diseñada.

Una de las causas de la saturación es el aumento en la demanda de especialidades que no están disponibles en otros hospitales de la subregión, como la Unidad de Cuidados Intensivos, cardiología, neurología, ortopedia, ginecología y urología. Esto convierte al San Juan de Dios en el punto de consulta obligado para pacientes de alta complejidad provenientes de municipios vecinos.