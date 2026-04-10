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El principal hospital del occidente antioqueño se declara en alerta por crítica sobreocupación

El Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, principal centro asistencial del occidente antioqueño, declaró este martes estado de alerta por una sobreocupación crítica.

  • El Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia alertó que el servicio de hospitalización alcanzó el 100 % de su capacidad y el de urgencia opera con una sobreocupación del 145 %. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
    El Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia alertó que el servicio de hospitalización alcanzó el 100 % de su capacidad y el de urgencia opera con una sobreocupación del 145 %. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
El Colombiano
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hace 3 horas
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La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia informó en un comunicado que no hay camas disponibles para nuevos pacientes que requieran hospitalización prolongada, mientras que el servicio de urgencias atiende a casi el doble de las personas para las que fue diseñado.

Según la institución, el área de hospitalización ha alcanzado el 100 % de su capacidad, mientras que el servicio de urgencias se encuentra en una situación más grave, con un 145 % de sobreocupación, es decir, trabajando mucho más arriba de la capacidad técnica para la que está diseñada.

Una de las causas de la saturación es el aumento en la demanda de especialidades que no están disponibles en otros hospitales de la subregión, como la Unidad de Cuidados Intensivos, cardiología, neurología, ortopedia, ginecología y urología. Esto convierte al San Juan de Dios en el punto de consulta obligado para pacientes de alta complejidad provenientes de municipios vecinos.

Ante la imposibilidad de ampliar la capacidad de manera inmediata, el hospital pidió a los habitantes de Santa Fe de Antioquia y municipios aledaños que evalúen con cuidado la urgencia real de su condición antes de acudir al centro asistencial. La prioridad institucional es atender primero a quienes tienen cuadros de alta complejidad o riesgo vital, por lo que los casos menos graves pueden generar demoras significativas.

A pesar del panorama, la administración aseguró que el personal continúa trabajando sin interrupción. “Seguimos trabajando para brindar la mejor atención posible a nuestra comunidad”, señala el comunicado, en el que también se agradece la comprensión de los usuarios frente a las demoras derivadas de la contingencia.

Siga leyendo: Así vivió Colombia en 2025 la crisis de salud: hubo 35 tutelas por hora pidiendo atención

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