Pilas: este lunes 25 de mayo comienzan las votaciones presidenciales en el exterior, ¿cómo consultar su puesto de votación?

A diferencia de lo que ocurre en el territorio nacional, donde las votaciones se llevan a cabo en un solo día, los comicios presidenciales fuera de Colombia se desarrollan durante una semana completa, abriéndose las urnas el próximo lunes, 25 de mayo.

Así lo anunció la Registraduría, quien además detalló que un total de 1.414.661 colombianos están habilitados dentro del censo electoral para ejercer su derecho al voto fuera del país.

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En total, se instalarán 253 puestos de votación en 67 países donde se habilitarán 1.489 mesas de votación que estarán abiertas hasta el sábado 30 de mayo y 2.181 mesas que se clausurarán el domingo, 31 de mayo.

La entidad aclaró que, similar a lo que ocurre en Colombia, el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, versión física o en el móvil. Tanto el pasaporte como la libreta militar no reemplazan la cédula y, por lo tanto, no son válidos.