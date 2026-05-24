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El noruego Fredik Lavik ganó la etapa 15 del Giro de Italia y el UNO X tuvo su debut triunfal en World Tour

El pedalista se impuso en un sprint apretado que terminó en Milán. La tercera semana del Giro promete emociones.

  • El ciclista noruego Fredik Lavik celebra en MIlán, Italia, su victoria en la etapa 15 del Giro de Italia 2026. Foto: tomada del x de @GiroDitalia
    El ciclista noruego Fredik Lavik celebra en MIlán, Italia, su victoria en la etapa 15 del Giro de Italia 2026. Foto: tomada del x de @GiroDitalia
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Celebró de manera precoz. Le faltaban cinco metros para cruzar la línea de meta en el sprint feroz en que terminó la etapa 15 del Giro de Italia 2026 y ya había dejado de pedalear. El noruego Fredik Lavik, un velocista de 29 años supo, a que, a pesar de que Mirco Maestri, del Polti y Martin Marcellusi, del Bardiani, le respiraban con fuerza en la espalda, a escasos centímetros, ninguno iba a pasar la línea antes que él.

Por eso abandonó antes de tiempo, en un impulso que solo pueden sostener los sprinters –tan locos, bichos raros–, la posición de esfuerzo máximo sobre la bicicleta que le da velocidades azarosas a los expertos en la materia y, en su lugar, levantó una mano del manillar, después la otra y posó para que en la foto de recuerdo quedara bien claro su rostro, así como el nombre de su equipo: UNO X.

Esta fue la primera victoria de etapa del elenco noruego en la categoría World Tour. Esa escuadra, formada en 2010, logró el ascenso a las competencias de mayor jerarquía después de tener un 2025 muy bueno en la modalidad UCI ProTeam. Ahora, con el triunfo que les había sido esquivo en el Giro 2026 –fueron segundos varias veces sus ciclistas–, consiguieron salvar el año, entrar de tú a tú en la mesa del Ineos, el Visma, el UAE...

El triunfo en Milán, después de recorrer 157 kilómetros desde Voghera, fue la segunda victoria de etapa de Lavik en una competencia Wolrd Tour. La primera la consiguió en 2025 en la Tirreno-Adriático, la competencia que va desde la costa de un mar, hasta la del otro en la bota itálica. Italia es su lugar preferido para correr.

Noticia en desarrollo...

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